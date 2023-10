Η μητέρα της Μάγια Σεμ, Γαλλοϊσραηλινής ομήρου της Χαμάς, ικέτευσε σήμερα “τους ηγέτες του κόσμου” για την απελευθέρωση της κόρης της, η οποία απήχθη στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ από μαχητές του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

«Ζητώ από τους ηγέτες του κόσμου η κόρη μου να μας δοθεί πίσω στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, όπως και οι άλλοι όμηροι. Ικετεύω τον κόσμο να μου δώσουν πίσω το μωρό μου», είπε η μητέρα της Μάγια, η Κερέν Σεμ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Τελ Αβίβ.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε ζητήσει λίγο νωρίτερα την “άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή της”.

Η Κερέν Σεμ σημείωσε, σχετικά με βίντεο που δημοσιοποίησε η Χαμάς χθες, Δευτέρα, το βράδυ στο οποίο παρουσιάζεται η κόρη της, ότι “το βρήκε την ίδια ώρα με τον υπόλοιπο κόσμο χωρίς να έχει προηγηθεί επαφή με την κυβέρνηση” του Ισραήλ.

«Προσπαθώ να μην σκέφτομαι μια εισβολή», πρόσθεσε, αναφερόμενη στην πιθανότητα χερσαίας εισβολής στη Λωρίδα της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος έχει συγκεντρώσει στρατεύματα κοντά στον παλαιστινιακό θύλακα, αλλά μόνον την κόρη μου. «Ξέρω ότι χρειάζεται ιατρική φροντίδα», πρόσθεσε.

“Some say that my daughter was shot in her legs. Some say the shoulder. Everything is rumor.”

