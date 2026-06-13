Η κηδεία για τον εκλιπόντα Ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ θα αρχίσει στην Τεχεράνη στις 4 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί με την ταφή του στην πόλη Μασχάντ στο βορειοανατολικό Ιράν στις 9 Ιουλίου, μετέδωσαν σήμερα, κρατικά ΜΜΕ στο Ιράν.

Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου από αεροπορικές επιδρομές των Ισραηλινών και των Αμερικανών κατά της Τεχεράνης στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο θάνατος του σηματοδότησε το τέλος των τριών και πλέον δεκαετιών που ηγήθηκε της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ και Reuters