Η Κίνα ανήγγειλε σήμερα «μεγάλα» στρατιωτικά γυμνάσια γύρω από την Ταϊβάν, με χρήση πραγματικών πυρών, που αναμένεται να διεξαχθούν από αύριο Τρίτη σε πέντε περιοχές σε ύδατα και στον εναέριο χώρο γύρω από το νησί.

«Από την 29η Μαρτίου, η διοίκηση ανατολικού θεάτρου του ΛΑΣ (σ.σ. «λαϊκού απελευθερωτικού στρατού», των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων) αναπτύσσει μονάδες του στρατού ξηράς, του ναυτικού, της αεροπορίας και της δύναμης πυραύλων για τη διεξαγωγή κοινών γυμνασίων με την ονομασία ‘Αποστολή Δικαιοσύνη 2025’», σύμφωνα με ανακοίνωση που υπογράφεται από τον ταξίαρχο Σι Γι, εκπρόσωπο της διοίκησης.