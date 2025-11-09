Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα, Κυριακή 9 Νοεμβρίου, την αναστολή μιας απαγόρευσης εξαγωγής προς τις ΗΠΑ γάλλιου, αντιμόνιου και γερμάνιου – σπάνιων γαιών κρίσιμης σημασίας -, σε μια νέα ένδειξη άμβλυνσης των εντάσεων για το εμπόριο ανάμεσα στις δύο χώρες.

Η ρύθμιση αυτή, η οποία απέκλειε τις εξαγωγές αυτών των σπάνιων μετάλλων, που αποτελούν σημαντικό συστατικό κυρίως για τους ημιαγωγούς, αναστέλλεται «ως τις 27 Νοεμβρίου του 2026», σημείωσε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας.