Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Η συμφωνία έγινε όταν η Κίνα διψούσε για πετρέλαιο και η Βενεζουέλα διψούσε για μετρητά. Τώρα, με την αποπομπή του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, το μέλλον της εταιρικής σχέσης τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η οικονομία της Κίνας επεκτεινόταν με τόσο ταχύ ρυθμό που χρειαζόταν περισσότερη ενέργεια για να ενισχύσει την ανάπτυξή της. Το Πεκίνο, το οποίο εισάγει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου του, έστειλε τις εταιρείες του να ψάξουν τον κόσμο για να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε πόρους. Βρήκαν έναν πρόθυμο εταίρο στη Βενεζουέλα, όπου ο τότε ηγέτης της, Ούγκο Τσάβες, προσπαθούσε να διαφοροποιήσει τους οικονομικούς δεσμούς της χώρας του μακριά από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι δύο χώρες συνήψαν μια εμπορική συνεργασία που θα απέφερε περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδοτικές υποσχέσεις από την Κίνα σε αντάλλαγμα για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας.

Τα κινεζικά χρήματα χρηματοδότησαν σιδηροδρόμους και σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και έδωσαν στο Καράκας τα τόσο απαραίτητα μετρητά. Η Βενεζουέλα, σε αντάλλαγμα, πλήρωσε τα χρήματα με «όλο το πετρέλαιο που χρειάζεται η Κίνα για την ανάπτυξή της και την εδραίωση ως δύναμη», όπως είπε ο Τσάβες το 2010.

Η συμφωνία συνεχίζεται σήμερα κάτω από πολύ πιο δύσκολες συνθήκες και έλλειψη σαφήνειας για το τι θα συμβεί στη συνέχεια. Με τα χρόνια, η Βενεζουέλα έχει εργαστεί για να αποπληρώσει το χρέος της προς το Πεκίνο και εκτιμάται ότι χρωστάει περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το ερευνητικό ινστιτούτο AidData.

Η Κίνα, από την πλευρά της, έχει σταματήσει να χορηγεί νέα δάνεια και, από πολλές απόψεις, εξαρτάται πολύ λιγότερο τόσο από τη Βενεζουέλα όσο και από το πετρέλαιο γενικότερα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν ολοένα και πιο περιοριστικές κυρώσεις στη Βενεζουέλα εδώ και χρόνια. Στη συνέχεια, το Σάββατο, οι δυνάμεις των ΗΠΑ συνέλαβαν τον ηγέτη της χώρας, Νικολάς Μαδούρο. Ο Πρόεδρος Τραμπ ισχυρίστηκε λίγο αργότερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν έτοιμες να διαχειριστούν την πετρελαϊκή βιομηχανία της Βενεζουέλας.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε την Κυριακή ότι ο στρατός των ΗΠΑ θα αποτρέψει τα πετρελαιοφόρα που περιλαμβάνονται στη λίστα κυρώσεων των ΗΠΑ από την είσοδο και έξοδο έως ότου η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανοίξει την κρατικά ελεγχόμενη βιομηχανία σε ξένες επενδύσεις, παρέχοντας στην Ουάσιγκτον μια «τεράστια ποσότητα μόχλευσης».

Ήταν ήδη δύσκολο για το Πεκίνο να λάβει πληρωμές για τα χρέη του, τα οποία έφτασαν τα 44 δισεκατομμύρια δολάρια το 2017 όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν όλο και πιο περιοριστικές κυρώσεις στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας και η Βενεζουέλα αθέτησε τα κρατικά της ομόλογα, σύμφωνα με το AidData. Η οικονομία της χώρας είχε καταρρεύσει, η βία και η φτώχεια ήταν ευρέως διαδεδομένες και εκατομμύρια Βενεζουελάνοι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα.

Η πίεση στη χώρα έχει γίνει πιο αυστηρή τους τελευταίους μήνες, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν χτυπήσει και κατασχέσει πετρελαιοφόρα και επέβαλαν σχεδόν αποκλεισμό πλοίων που έρχονται και φεύγουν από τα λιμάνια της Βενεζουέλας.

Η οικονομική συμφωνία δανείων για πετρέλαιο ήταν νέα για το Πεκίνο όταν εισήχθη τη δεκαετία του 2000. Η Κίνα συμφώνησε να δανείσει τεράστια ποσά, αλλά προστάτευσε αυτά τα δάνεια με εξασφαλίσεις από τα έσοδα του πετρελαίου. Αντί να στέλνει πληρωμές για πετρέλαιο στο Καράκας, το Πεκίνο θα κατέθετε χρήματα σε λογαριασμό στην Κίνα που χρησιμοποιήθηκε για την εξόφληση των τόκων των δανείων της Βενεζουέλας.

Το Πεκίνο ήταν ο μεγαλύτερος αγοραστής πετρελαίου της Βενεζουέλας και ο μεγαλύτερος επενδυτής του για σχεδόν μια δεκαετία μέχρι το 2016, όταν η Βενεζουέλα δεν μπορούσε πλέον να ολοκληρώσει τη συμφωνία. Η τιμή του πετρελαίου είχε καταρρεύσει και η Βενεζουέλα αναγκάστηκε να στείλει στην Κίνα πολύ περισσότερο πετρέλαιο για να αποπληρώσει τα δάνειά της.

«Η αχίλλειος πτέρνα αυτής της δανειακής συμφωνίας είναι ότι πρέπει να συμφωνήσετε με τις ποσότητες πετρελαίου στην αρχική συμφωνία», δήλωσε ο Μπραντ Παρκς, εκτελεστικός διευθυντής της AidData, η οποία έχει υπολογίσει τον συνολικό δανεισμό της Κίνας στη Βενεζουέλα από το 2000 σε 106 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι κυρώσεις των ΗΠΑ το 2017 περιέπλεξαν περαιτέρω τα πράγματα για το Πεκίνο. «Είχε αυτό το χτύπημα επηρεάζοντας την ικανότητα της Βενεζουέλας να εξυπηρετήσει το χρέος της προς τους Κινέζους πιστωτές της», είπε ο Παρκς.

Το πρότυπο κατανάλωσης ενέργειας της Κίνας έχει επίσης αλλάξει δραστικά. Η χώρα εξακολουθεί να είναι κύριος χρήστης ορυκτών καυσίμων, αλλά έχει διοχετεύσει δισεκατομμύρια δολάρια στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως τα ηλεκτρικά οχήματα και την ηλιακή ενέργεια.

Η ώθηση του Τραμπ να αναζωογονήσει τον πετρελαϊκό τομέα της Βενεζουέλας θα μπορούσε πιθανώς να βοηθήσει την Κίνα να πάρει πίσω τα χρήματά της, ακόμη και αν μια ευρύτερη στροφή προς μια πιο παρεμβατική προσέγγιση από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Λατινική Αμερική θα αποτελούσε μεγαλύτερο πρόβλημα για το Πεκίνο.

«Αν δούμε να αίρονται οι κυρώσεις, τότε βλέπουμε τη Βενεζουέλα να γίνεται λιγότερο σημαντικός προμηθευτής πετρελαίου στην Κίνα, ειδικά μετά την αποπληρωμή αυτών των δανείων», δήλωσε η Έρικα Ντάουνς, ανώτερη ερευνήτρια στο Κέντρο Παγκόσμιας Ενεργειακής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια.

Όταν οι κινεζικές εταιρείες πετρελαίου πήγαν στο εξωτερικό στα τέλη της δεκαετίας του 1990, οι ηγέτες της χώρας ανησυχούσαν βαθιά για την ενεργειακή ασφάλεια, είπε η Ντάουνς.

«Αλλά αν πάτε γρήγορα στην Κίνα του σήμερα, υπάρχει αυτή η μεγάλη ώθηση για να ηλεκτριστούν τα πάντα», είπε. «Επομένως, ενώ η Κίνα εξακολουθεί να χρειάζεται να εισάγει πετρέλαιο για αρκετό καιρό, αναρωτιέμαι σε ποιο βαθμό αυτό αλλάζει τη σκέψη της Κίνας για τη Βενεζουέλα».