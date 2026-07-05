Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Το μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται λιγότερο από την εξεύρεση νέων τρόπων περιορισμού της Κίνας και περισσότερο από την επίλυση των περιορισμών που έχει αποκαλύψει ο κινεζικός ανταγωνισμός.

Οι στρατηγοί που χάνουν έναν πόλεμο εξετάζουν τον εχθρό, το πεδίο της μάχης και τις δικές τους δυνάμεις. Οι Βρυξέλλες προτιμούν μια διαφορετική σειρά, παραγγέλνοντας πρώτα νέα όπλα και μεταφέροντας την ανησυχία για τη διάγνωση αργότερα. Αυτό το ένστικτο φάνηκε στην πρόσφατη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Αντιμέτωπη με ένα εμπορικό έλλειμμα που δεν μπορεί να κλείσει και εξαρτήσεις που δεν μπορεί να ξεπεράσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε σε μια νέα ονομασία: «παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες». Για την επίλυσή τους, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, φέρεται να έλαβε εντολή να ξεκινήσει διάλογο με την Κίνα με έμφαση στα αποτελέσματα – μια παραδοχή τα ότι χρόνια κλιμακούμενης πίεσης δεν έχουν αποφέρει κανένα αποτέλεσμα. Η άλλη εντολή ήταν να αναπτύξει περισσότερα εργαλεία οικονομικής ασφάλειας. Κανένας ευφημισμός δεν έχει ομολογήσει τόσο δυνατά: «δεν ξέρουμε τι να κάνουμε».

Η συζήτηση στην Ευρώπη για την Κίνα έχει αποσπαστεί από οποιαδήποτε αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Εάν η «απομάκρυνση του κινδύνου», οι έρευνες κατά των επιδοτήσεων, οι δασμοί, τα μέτρα εμπορικής άμυνας, η απειλή του «εμπορικού μπαζούκα» και οι περιορισμοί στις δημόσιες συμβάσεις δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν την εξάρτηση, να περιορίσουν το έλλειμμα ή να αποκαταστήσουν την ανταγωνιστικότητα, γιατί να πετύχει ένα άλλο επίπεδο μέσων;

Η «απομείωση του κινδύνου» έγινε η εμβληματική πολιτική χωρίς ποτέ να γίνει μετρήσιμη. Τρία χρόνια μετά την έναρξη της πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να την προωθεί. Ωστόσο, δεν έχει ποτέ εκδώσει δημόσια απολογισμό για το ποιες εξαρτήσεις έχουν μειωθεί, κατά πόσο και με ποιο κόστος.

Η αναζήτηση του επόμενου μέσου έχει γίνει άλλοθι για να αποφευχθούν πιο άβολα συμπεράσματα. Η Ευρώπη συνεχίζει να αναζητά μια λύση από την Κίνα για την αδιαθεσία της Ευρώπης. Αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα ανταγωνιστικότητας ως εμπορικό πρόβλημα, ένα βιομηχανικό πρόβλημα ως κανονιστικό και ένα τεχνολογικό κενό ως εξωτερική απειλή. Κάθε νέος μηχανισμός υπόσχεται μόχλευση έναντι του Πεκίνου, ενώ παράλληλα αποσπά την προσοχή από τις αδυναμίες που γεννιούνται στο εσωτερικό.

Οι Βρυξέλλες δεν έχουν ακόμη καταλήξει στο τι είναι η Κίνα. Η ΕΕ χαρακτήρισε την Κίνα «συστημικό αντίπαλο» το 2019, στο ίδιο πλαίσιο που την αποκαλούσε εταίρο και ανταγωνιστή. Επτά χρόνια αργότερα, το μπλοκ δεν έχει αποφασίσει ποια ετικέτα θα πρέπει να διέπει την προσέγγισή του. Η ευρωπαϊκή πολιτική ταλαντεύεται μεταξύ εμπλοκής και αντιπαράθεσης, επειδή η υποκείμενη διάγνωση παραμένει αβέβαιη.

Εκδηλώνεται με δύο τρόπους. Πρώτον, οι συζητήσεις παραμένουν εστιασμένες στην αλλαγή της κινεζικής συμπεριφοράς και όχι στην αξιολόγηση της ευρωπαϊκής απόδοσης. Δεύτερον, οι Βρυξέλλες έχουν αφιερώσει χρόνια στην έρευνα για το κατά πόσον οι κινεζικές εταιρείες επωφελήθηκαν από την κρατική στήριξη και λίγο χρόνο εξετάζοντας πώς έγιναν τόσο αποτελεσματικές.

Κατά τη γνώμη τους, η επιτυχία της κινεζικής βιομηχανίας περιορίζεται σε επιδοτήσεις, πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και στρεβλώσεις της αγοράς. Ωστόσο, το Πεκίνο δεν είναι το μόνο που παράγει περισσότερα από όσα μπορεί να απορροφήσει η εγχώρια αγορά του. Το κατά κεφαλήν αποτύπωμα της Ευρώπης στον τομέα της μεταποίησης είναι περίπου διπλάσιο από αυτό της Κίνας. Η διαφορά είναι ότι η μία επεκτείνει τη βιομηχανική της θέση, ενώ η άλλη υποφέρει για να τη διατηρήσει. Το μερίδιο της Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία έχει μειωθεί κατά το ένα τρίτο από το 2004. Το μερίδιό της στις παγκόσμιες εξαγωγές έχει επίσης μειωθεί. Η συμβολή της μεταποίησης στην ευρωπαϊκή οικονομία έχει αποδυναμωθεί. Δύο δεκαετίες διάβρωσης αξίζουν περισσότερο έλεγχο από τις κατηγορίες που στρέφονται στο εξωτερικό.

Το Πεκίνο δεν επιδότησε απλώς τους εθνικούς πρωταθλητές αλλά ολόκληρα βιομηχανικά οικοσυστήματα, εκθέτοντάς τους σε αδίστακτο ανταγωνισμό που συμπίεζε τα περιθώρια κέρδους, επιτάχυνε την καινοτομία και αντάμειβε την κλίμακα. Εκατοντάδες κατασκευαστές εισήλθαν, για παράδειγμα, στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων (EV) της Κίνας, μόνο και μόνο για να εξαφανιστούν ως επί το πλείστον, αφήνοντας πίσω τους επιζώντες μιας από τις πιο σκληρές βιομηχανικές αναταραχές στον κόσμο.

Η αναγνώριση αυτού δεν απαιτεί την έγκριση της κινεζικής βιομηχανικής πολιτικής. Τα ερωτήματα σχετικά με τις επιδοτήσεις, την πρόσβαση στην αγορά και τον θεμιτό ανταγωνισμό παραμένουν εύλογα. Ωστόσο, οι έρευνες δεν θα ανασυγκροτήσουν τη βιομηχανική ικανότητα, οι δασμοί δεν θα δημιουργήσουν ανταγωνιστικότητα και τα «μπαζούκα» δεν θα αποκαταστήσουν την τεχνολογική ηγεσία.

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες δεν αναπτύσσονται επειδή τα κεφάλαια παραμένουν κλειδωμένα πίσω από τα εθνικά σύνορα. Το κόστος ενέργειας είναι υψηλότερο από αυτό των ανταγωνιστών τους. Η έρευνα παγκόσμιας κλάσης πεθαίνει στο δρόμο προς την εμπορευματοποίηση. Καμία από αυτές τις αποτυχίες δεν προέρχεται από το Πεκίνο.

Μια αφήγηση που επικεντρώνεται σε εξωτερικούς κακούς είναι απλώς πιο βολική. Η Κίνα επιδοτεί, η Κίνα απορρίπτει, η Κίνα υπερπαράγει, η Κίνα κυριαρχεί στις αλυσίδες εφοδιασμού. Όμως τα διπλά μέτρα και σταθμά καθίστανται αβάσιμα: το οικονομικό μοντέλο της Γερμανίας χτίστηκε πάνω σε ανάπτυξη που καθοδηγήθηκε από τις εξαγωγές. Το Πεκίνο δέχεται κριτική για την ίδια αριθμητική. Οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις παρουσιάζονται ως ανθεκτικότητα· οι κινεζικές επιδοτήσεις ως στρέβλωση.

Η αντίφαση γίνεται πιο δύσκολο να αγνοηθεί όταν την βλέπουμε μέσα από το πρίσμα της ισχύος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απείλησε με αντίποινα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τους δασμούς με την Ουάσινγκτον, προτού τελικά αποδεχτεί δυσμενείς όρους. Εάν η Ευρώπη αγωνίζεται να επηρεάσει έναν σύμμαχο βαθιά συνδεδεμένο με την ασφάλειά της, ποια μόχλευση αναμένει να ασκήσει εναντίον μιας χώρας που πέρασε δύο δεκαετίες εξασφαλίζοντας κυριαρχία σε κρίσιμα ορυκτά, δυναμικότητα επεξεργασίας και αλυσίδες εφοδιασμού τεχνολογίας;

Αντί να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων, η επιτροπή έχει αναλάβει την ανάπτυξη νέων, συμπεριλαμβανομένου ενός μηχανισμού πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας βασισμένου στο αμερικανικό Άρθρο 301. Κανένας αξιωματούχος δεν εξήγησε εάν το τελευταίο εργαλείο λειτούργησε πριν δώσει το πράσινο φως για το επόμενο. Η πολιτική της Ευρώπης για την Κίνα μοιάζει όλο και περισσότερο με μια διευρυνόμενη εργαλειοθήκη που συνδέεται με μια συρρικνούμενη αίσθηση σκοπού.

Ο οικονομικός καταναγκασμός λειτουργεί όταν ο στόχος εξαρτάται από εμάς περισσότερο από ό,τι εμείς εξαρτώμεθα από αυτόν. Η σοκαριστική κίνηση του Πεκίνου να επιβάλει σαρωτικούς περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών τον περασμένο Οκτώβριο – οι οποίοι στη συνέχεια ανεστάλησαν – αποκάλυψε την ευπάθεια της Ευρώπης. Τέσσερις μήνες πριν από τη λήξη της εκεχειρίας, οι Βρυξέλλες δεν έχουν ακόμη δείξει ότι οι πολιτικές τους μπορούν να μειώσουν αυτήν την έκθεση. Ο χρόνος είναι σημαντικός: η ΕΕ αναμένεται να αποφασίσει για τέτοια νέα μέσα εμπορικής άμυνας περίπου την ίδια εποχή.Τα στοιχεία προσφέρουν ελάχιστη διαβεβαίωση: τα προηγούμενα μέτρα κατά της Κίνας πυροδότησαν αντίποινα και τελικά ανάγκασαν τις Βρυξέλλες να περιορίσουν ή να αποσύρουν τις ενέργειές τους.

Χρόνια αντιπαράθεσης έχουν δημιουργήσει ένα σύστημα συναγερμού πυρκαγιάς χωρίς να επιλύσουν το ζήτημα του πού βρίσκεται η πυρκαγιά. Τρία χρόνια μετά την «απομάκρυνση του κινδύνου», κανείς δεν μπορεί να δείξει τι έχει απομειωθεί. Επτά χρόνια αφότου ανακήρυξε την Κίνα συστημικό αντίπαλο, η ΕΕ δεν μπορεί ακόμη να εξηγήσει σε τι αποσκοπεί η επίτευξη αυτής της αντιπαλότητας.

Το μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται λιγότερο από την εξεύρεση νέων τρόπων περιορισμού της Κίνας και περισσότερο από την επίλυση των περιορισμών που έχει αποκαλύψει ο κινεζικός ανταγωνισμός.

Πηγή: South China Morning Post