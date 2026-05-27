Την πάγια θέση του Πεκίνου για την ανάγκη τήρησης της κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή επανέφερε στο προσκήνιο ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας, Ουάνγκ Γι. Όπως μετέδωσε το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων «Νέα Κίνα», ο υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την προσδοκία να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών την Τρίτη (26/5), ο κ. Ουάνγκ επεσήμανε: «Ελπίζουμε ότι τα μέρη (…) θα παραμείνουν αποφασισμένα να επιδιώξουν κατάπαυση του πυρός και θα συνεχίσουν να αναζητούν πεδίο συνεννόησης ώστε να επιστρέψει το ταχύτερο δυνατόν η ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

Παράλληλα, υπογράμμισε τον ρόλο του Πεκίνου στην κατεύθυνση της επίλυσης της κρίσης. Όπως ανέφερε, η Κίνα επιδιώκει να συνδράμει στην εξομάλυνση της κατάστασης, διατηρώντας ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τα εμπλεκόμενα μέρη, καθώς και με περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους.

«Υποστηρίζουμε την ενεργή μεσολάβηση που διεξάγεται από το Πακιστάν και άλλες χώρες και τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τις ΗΠΑ και το Ιράν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Κινέζος αξιωματούχος επανέλαβε επίσης το αίτημα για διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και της προστασίας των ενεργειακών υποδομών.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία. Μόλις την Τρίτη, η Τεχεράνη εξαπέλυσε κατηγορίες εναντίον της Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχειρίας, στον απόηχο της αμερικανικής ανακοίνωσης για νυχτερινά στρατιωτικά πλήγματα στο νότιο τμήμα του Ιράν.

Αυτή η εξέλιξη ανέτρεψε το θετικό κλίμα και τις ελπίδες προόδου που είχαν διαφανεί τις προηγούμενες ημέρες, επαναφέροντας την οξεία πολεμική ρητορική. Αν και τα όπλα είχαν σχεδόν σιγήσει από τις 8 Απριλίου, ο de facto αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ παραμένει σε ισχύ, γεγονός που έχει προκαλέσει κατακόρυφη άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.