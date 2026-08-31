Οι αρχές της Κίνας προχώρησαν στην επιβολή κυρώσεων σε 10 άτομα, τα οποία κατηγορούνται ότι διέσπειραν μέσω διαδικτύου ανυπόστατους ισχυρισμούς για την πρόσφατη καταστροφική κατολίσθηση στη συνοριακή γραμμή με το Νεπάλ.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας του υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα υποστήριξαν ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών και των αγνοούμενων είναι δραματικά υψηλότερος από τον επίσημο απολογισμό. Παρότι η φύση των κυρώσεων δεν αποσαφηνίστηκε πλήρως, οι ένοχοι αντιμετωπίζουν διοικητικά πρόστιμα και ποινή κράτησης έως και 10 ημέρες.

Ανάμεσα στις περιπτώσεις που δημοσιοποιήθηκαν, ένας χρήστης με το επώνυμο Τσιου υποστήριξε διαδικτυακά πως οι αγνοούμενοι αγγίζουν τους 3.000 αντί για τους 1.400 που αναφέρονται στα μέσα ενημέρωσης, ενώ ένας άλλος με το επώνυμο Λιου ισχυρίστηκε ότι οι νεκροί στην κινεζική επικράτεια ξεπερνούν τους 3.000.

Με βάση τα επίσημα προσωρινά στοιχεία, η καταστροφή έχει στοιχίσει τη ζωή σε 903 ανθρώπους στο Νεπάλ και 16 στο Θιβέτ, ενώ οι αγνοούμενοι εκτιμώνται σε 4.247 και 546 αντίστοιχα.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τις αιτιάσεις περί λογοκρισίας και υποβάθμισης των συνεπειών της τραγωδίας, με τον εκπρόσωπο Γκούο Τζιακούν να τονίζει ότι η ενημέρωση παρέχεται με διαφάνεια και ότι η κοινή γνώμη καταδικάζει την εκμετάλλευση της καταστροφής.

Παράλληλα, η πρόσβαση ξένων δημοσιογράφων στην αυτόνομη περιοχή του Θιβέτ παραμένει αυστηρά περιορισμένη.

Στο πεδίο των επιχειρήσεων, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων στο συνοριακό πέρασμα Γκιρόνγκ, κινούμενα υπό εξαιρετικά δύσκολες ορεινές και καιρικές συνθήκες.

Όπως μεταδίδουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης Xinhua και CCTV, παράλληλα με τις έρευνες, τη διάνοιξη δρόμων και την αποκατάσταση των υποδομών, λαμβάνονται μέτρα για την πρόληψη επιδημιών, ενώ οι διασώστες επιχειρούν ακόμη και μέσα σε πυκνά στρώματα λάσπης.