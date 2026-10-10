Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Η καθαρή δυναμικότητα αυξάνεται τρεις φορές ταχύτερα στην Κίνα, την Ινδία και την Ευρώπη από ό,τι στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αμερική και τη Ρωσία, σύμφωνα με την DNV.

Οι παραπάνω χώρες που εισάγουν ενέργεια επεκτείνουν την ικανότητά τους για καθαρή ενέργεια τρεις φορές ταχύτερα από τις χώρες που εξάγουν ενέργεια, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση για την παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση. Η μετατόπιση αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη αποφασιστικότητα των κυβερνήσεων να μειώσουν την εξάρτηση από το εισαγόμενο πετρέλαιο και φυσικό αέριο, μια τάση που ενισχύεται από τη διακοπή της ναυτιλίας μέσω του κρίσιμου σημείου συμφόρησης του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με την έκθεση Energy Transition Outlook της εταιρείας διαχείρισης κινδύνου DNV, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, το μερίδιο της μη ορυκτής ενέργειας στο πρωτογενές ενεργειακό μείγμα στην Κίνα, την Ινδία και την Ευρώπη έχει αυξηθεί κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες, σε σύγκριση με αύξηση μόλις 0,7 ποσοστιαίων μονάδων στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αμερική και τη Ρωσία, αναφέρει η έκθεση.

«Οι στρατηγικές μετάβασης συνδέονται πλέον περισσότερο με τα εθνικά συμφέροντα», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της DNV, Knut Orbeck-Nilsen. «Τα κράτη που εισάγουν ορυκτά καύσιμα επιταχύνουν την υιοθέτηση τεχνολογιών καθαρής ενέργειας για να μειώσουν την έκθεση σε ασταθείς αγορές καυσίμων, ενώ πολλές χώρες που εξάγουν ορυκτά καύσιμα κάνουν τη μετάβαση πιο αργά».

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, παραμένει κολλημένος σε ένα δαπανηρό αδιέξοδο λόγω αδιεξόδων συνομιλιών και συνεχιζόμενων απειλών για τη ναυσιπλοΐα μέσω του στενού. Τα ευρήματα της DNV έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Κίνα, έναν σημαντικό εισαγωγέα πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή και άλλες περιοχές περιλαμβανομένης της Ρωσίας, καθώς δίνει προτεραιότητα στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω της εγχώριας παραγωγής και της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ήδη κυρίαρχος παράγοντας στην παραγωγή καθαρής ενέργειας, τώρα, μαζί με άλλες οικονομίες που εξαρτώνται από τις εισαγωγές, επιταχύνει τη μετάβασή της με ρυθμό που υπερβαίνει κατά πολύ αυτόν των εξαγωγέων, σύμφωνα με την έκθεση. Ενώ η αναστάτωση από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ήταν «από τις πιο σοβαρές στην ιστορία», ο αντίκτυπός της «μετριάστηκε από τα στρατηγικά αποθέματα, ιδιαίτερα της Κίνας», αναφέρει η DNV.

Η έκθεση προβλέπει ότι το μερίδιο της Μέσης Ανατολής στην παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου θα μειωθεί σε περίπου 40% το 2050, από την πρόβλεψη 50% που έγινε πέρυσι. Ο διττός ρόλος της Κίνας ως σημαντικού εισαγωγέα ορυκτών καυσίμων και παγκόσμιου προμηθευτή τεχνολογιών καθαρής ενέργειας – ηλιακών συλλεκτών, ανεμογεννητριών και μπαταριών – την τοποθετεί μοναδικά σε αυτό το μεταβαλλόμενο τοπίο.

Στην Ευρώπη, την Κίνα και την Ινδία, η απόλυτη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας θα αυξηθεί κατά μέσο όρο κατά 62% τις επόμενες δύο δεκαετίες, σύμφωνα με την έκθεση. Η Βόρεια Αμερική, η Μέση Ανατολή και η Ρωσία θα ηλεκτροδοτηθούν επίσης λόγω κερδών απόδοσης και πλεονεκτημάτων κόστους, αλλά με βραδύτερο ρυθμό – αύξηση 47% κατά την ίδια περίοδο, σύμφωνα με την DNV. «Η Κίνα θέτει τον ρυθμό για την ηλεκτροδότηση», αναφέρει η έκθεση, εκτιμώντας ότι η ηλεκτρική ενέργεια θα καλύπτει περισσότερο από το 50% της τελικής ενεργειακής ζήτησης της χώρας έως το 2060, σημειώνοντας αύξηση 85% από το 27% που είναι σήμερα.

Η έκθεση προβλέπει ότι έως το 2050, ο κόσμος θα μειώσει τις εκπομπές κατά 44% σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα. Ωστόσο, αυτό δεν θα είναι ούτε καν το μισό του δρόμου για μηδενικές καθαρές εκπομπές, προσθέτει.

Το Πεκίνο έχει δηλώσει στόχους για κορύφωση των εκπομπών άνθρακα πριν από το 2030 και επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα πριν από το 2060, εν μέρει λόγω ανησυχιών για την ενεργειακή ασφάλεια.

Πηγή: South China Morning Post