Η Κίνα συμβούλευσε τους κινέζους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στο Ιράν, ενώ κάλεσε όσους πολίτες της βρίσκονται στη χώρα αυτή να την εγκαταλείψουν το συντομότερο δυνατόν.

Το Πεκίνο επικαλείται την κατάσταση της ασφάλειας για αυτή του την ανακοίνωση, όπως μετέδωσε σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua).

Την ίδια ώρα, οι εντάσεις ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη συνεχίζουν να αυξάνονται.

Η αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε την Παρασκευή, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τον κίνδυνο στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν, ότι θα επιτραπεί στο μη απαραίτητο προσωπικό και τις οικογένειές του να φύγουν από το Ισραήλ για λόγους ασφαλείας.