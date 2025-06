Εντάλματα σύλληψης για 20 Ταϊβανέζους εξέδωσαν οι αρχές της Κίνας, ισχυριζόμενες ότι εμπλέκονται σε υποθέσεις χάκινγκ στην ηπειρωτική Κίνα, προσφέροντας μάλιστα και αμοιβή σε όσους δώσουν πληροφορίες, όπως ανακοίνωσε το επίσημο κινεζικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Xinhua.

Το γραφείο δημόσιας ασφάλειας της Γκουανγκζού δήλωσε ότι οι χάκερς δρούσαν για λογαριασμό του Δημοκρατικού Προοδευτικού Κόμματος (DPP) της Ταϊβάν, που τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας του νησιού, προσθέτοντας ότι επικεφαλής τους είναι ένας άνδρας ονόματι Νινγκ Ενγουέι, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Το γραφείο της Γκουανγκζού μάλιστα έδωσε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες, τα ονόματα και τους αριθμούς ταυτοτήτων των Ταϊβανέζων.

Mainland police offer rewards for capturing 20 major #Taiwan suspects in a cyberattack on a tech company in #Guangzhou. https://t.co/Loze4leKCr pic.twitter.com/z2A11g3wDx

— China Daily (@ChinaDaily) June 5, 2025