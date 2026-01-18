Επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Κινεζικές εταιρείες όμως έχουν σηματοδοτήσει σχέδια για την εκτόξευση περισσότερων από 200.000 δορυφόρων του Διαδικτύου, καταθέτοντας αιτήματα στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΗΕ, ακριβώς τη στιγμή που το Πεκίνο κατηγόρησε την SpaceX του Elon Musk ότι υπερχειλίζει τους κοινόχρηστους τροχιακούς διαδρόμους. Περίπου δώδεκα υποβολές από διάφορους κινεζικούς φορείς δορυφορικής τεχνολογίας κατατέθηκαν στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) στο τέλος του περασμένου μήνα.

Τα μεγαλύτερα πρότζεκτ – CTC-1 και CTC-2 – αφορούν 96.714 δορυφόρους και κατατέθηκαν το καθενα από το νεοσύστατο Ινστιτούτο Αξιοποίησης Ραδιοφάσματος και Τεχνολογικής Καινοτομίας. Το ινστιτούτο καταχωρήθηκε στην επαρχία Χεμπέι της βόρειας Κίνας στις 30 Δεκεμβρίου, την επόμενη ημέρα από την υποβολή των αιτήσεών του στην ITU, σύμφωνα με την Ένωση Ραδιοφώνου της Κίνας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα ανταγωνίζονται στην εκτόξευση μεγααστερισμών δορυφόρων διαδικτύου τα τελευταία χρόνια, με την αμερικανική SpaceX να παίρνει μεγάλο προβάδισμα με τον αστερισμό Starlink, ο οποίος αντιπροσωπεύει τους περισσότερους δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη. Ωστόσο, οι ζώνες ραδιοσυχνοτήτων και οι τροχιακές θέσεις σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη είναι περιορισμένες και όσοι μετακινούνται πρώτοι σε αυτούς τους διαδρόμους μπορούν να αποκτήσουν προτεραιότητα.

Την Παρασκευή, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) ανακοίνωσε ότι έδωσε στην SpaceX το πράσινο φως για την εκτόξευση επιπλέον 7.500 δορυφόρων Starlink δεύτερης γενιάς. Αυτοί οι δορυφόροι πρέπει να βρίσκονται σε τροχιά μέχρι το τέλος του 2031 και θα ανεβάσουν το σύνολο των δορυφόρων της SpaceX σε 15.000. Η Starlink έχει υποβάλει αίτηση στην FCC για την εκτόξευση 30.000 δορυφόρων, αλλά η λήψη απόφασης για τους υπόλοιπους έχει αναβληθεί.

Άλλα κινεζικά προτζεκτ που υποβλήθηκαν στην ITU τον περασμένο μήνα περιλαμβάνουν το L1 της China Mobile με 2.520 δορυφόρους – την πρώτη υποβολή από την κρατική εταιρεία τηλεπικοινωνιών – και ένα σχέδιο για 1.296 δορυφόρους από την υποστηριζόμενη από την κυβέρνηση Shanghai Spacecom Satellite Technology, την εταιρεία που αναπτύσσει τον σχεδιαζόμενο διαδικτυακό μεγααστερισμό Qianfan.

Η Κίνα έχει στα σκαριά πολλά έργα δημιουργίας διαδικτυακών δορυφόρων, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου Guowang, το οποίο στοχεύει στην εκτόξευση περίπου 13.000 δορυφόρων, και του δικτύου Qianfan, το οποίο σχεδιάζει να αναπτύξει περισσότερους από 15.000 δορυφόρους έως το 2030.

Ενώ η SpaceX στοχεύει στην εκτόξευση 42.000 δορυφόρων, το Πεκίνο δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η Starlink είχε ήδη παρουσιάσει προκλήσεις ασφαλείας και υπερφορτώσει τους κοινόχρηστους τροχιακούς διαδρόμους, αυξάνοντας τον κίνδυνο συγκρούσεων. Τον Δεκέμβριο, η Starlink δήλωσε ότι ένας από τους δορυφόρους της είχε «παρουσιάσει μια ανωμαλία» και ξεκίνησε μια απρογραμμάτιστη κάθοδο. Οι δορυφόροι της SpaceX έχουν σχεδιαστεί για πενταετή διάρκεια ζωής, μετά την οποία καίγονται σκόπιμα στην ατμόσφαιρα της Γης.

Η SpaceX δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι θα μειώσει το υψόμετρο περίπου 4.400 δορυφόρων που βρίσκονται σε τροχιά περίπου 550 χιλιομέτρων σε 480 χιλιόμετρα φέτος για να μειώσει την πιθανότητα συγκρούσεων. Η χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη γίνεται ολοένα και πιο συνωστισμένη, καθώς οι χώρες σπεύδουν να εκτοξεύσουν τους δικούς τους αστερισμούς δορυφόρων διαδικτύου σε πεπερασμένες ραδιοσυχνότητες και τροχιακούς διαδρόμους. Οι δορυφόροι σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη βρίσκονται συνήθως σε υψόμετρα από 400 έως 2.000 χλμ., σύμφωνα με την ITU.

Σύμφωνα με τους κανόνες της ITU που θεσπίστηκαν το 2019, τα δορυφορικά συστήματα πρέπει να λειτουργούν – ή να έχουν τουλάχιστον έναν δορυφόρο που έχει εκτοξευθεί και λειτουργεί για μια χρονική περίοδο – εντός επτά ετών από την αρχική κατάθεση. Μετα από αυτό πρέπει να αναπτύξουν το 10% των αστερισμών τους εντός δύο ετών, το μισό εντός πέντε ετών και το σύνολο εντός επτά ετών. «Εάν δεν επιτευχθεί ένα ορόσημο, αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι συχνότητες και οι τροχιές που σχετίζονται με το σύστημα χάνονται, αλλά ότι η αρχειοθέτηση πρέπει να μειωθεί ώστε να αντικατοπτρίζει την αναθεωρημένη στοχευμένη ανάπτυξη», σύμφωνα με την ITU.

Το Ινστιτούτο Αξιοποίησης Ραδιοφάσματος και Τεχνολογικής Καινοτομίας της Κίνας απαρτίζεται από επτά κινεζικές οντότητες και εδρεύει στη Νέα Περιοχή Ξιονγκάν. Ιδρύθηκε στη βόρεια επαρχία Χεμπέι της Κίνας το 2017 για να λειτουργήσει ως αναπτυξιακός κόμβος για το Πεκίνο, την Τιαντζίν και την Χεμπέι.

Άλλα σχέδια δορυφόρων που υπέβαλε η Κίνα στην ITU περιλαμβάνουν τον Tianqi-3G της Guodian Gaoke με έδρα το Πεκίνο με 1.132 δορυφόρους, τον M1 της China Mobile με 144 δορυφόρους και τον YX-5 με 106 δορυφόρους της Emposat – παλαιότερα γνωστό ως SatelliteHerd.

Πηγή: South China Morning Post