Η Βρετανία πρέπει να υποστηρίξει την κυριότητα της Ταϊβάν από την Κίνα, διαφορετικά κινδυνεύει να παραβιάσει τις διπλωματικές σχέσεις, πρότεινε ο πρεσβευτής της Κίνας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Γράφοντας στην The Telegraph, ο Τσεν Ζέγκουαγκ είπε ότι «το κλειδί για τη διασφάλιση της υγιούς και σταθερής ανάπτυξης σχέσεων Ηνωμένου Βασιλείου-Κίνας» βρισκόταν στην αποδοχή της βρετανικής κυβέρνησης ότι «η Ταϊβάν δεν ήταν ποτέ χώρα» και ότι «και οι δύο πλευρές του στενού της Ταϊβάν ανήκουν στην Κίνα».

Η παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ Λονδίνου και Πεκίνου για την υπόθεση της κινεζικής κατασκοπείας και εν μέσω εκκλήσεων για ακύρωση της κατασκευής μιας «υπερ-πρεσβείας» στο Λονδίνο εν μέσω φόβων ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αξιοποίηση ευαίσθητων καλωδίων δικτύου.

Στο άρθρο, ο κ. Τσεν γράφει ότι η Βρετανία ανέλαβε μια «αδιαμφισβήτητη δέσμευση» να υπερασπιστεί την ιδιοκτησία της Ταϊβάν από την Κίνα όταν εγκαθιδρύθηκαν διπλωματικές σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (ΛΔΚ) το 1972.

«Αυτή η ιστορία δεν πρέπει να ξεχαστεί», είπε.

Η θέση της βρετανικής κυβέρνησης ήταν εδώ και καιρό να αναγνωρίσει την αξίωση της Κίνας για την Ταϊβάν χωρίς να την εγκρίνει – μια πολιτική γνωστή ως «στρατηγική ασάφεια».

Ο Κινέζος πρεσβευτής παρέθεσε απόσπασμα από το κοινό ανακοινωθέν του 1972 αναφέροντας αυτή τη σκόπιμα ασαφή θέση, αλλά ερμηνεύοντας την «αναγνώριση» της Βρετανίας ως αποδοχή των αξιώσεων της Κίνας για την Ταϊβάν.

Ο κ. Τσεν αναφέρθηκε σε δύο τμήματα από το ανακοινωθέν στο οποίο η Βρετανία «αναγνωρίζει τη θέση της κινεζικής κυβέρνησης ότι η Ταϊβάν είναι επαρχία» της ΛΔΚ και «αναγνωρίζει» το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα ως τη «μόνη νόμιμη κυβέρνηση στην Κίνα».

Έγραψε: «Μόνο αφού το Ηνωμένο Βασίλειο ανέλαβε αυτή την ξεκάθαρη δέσμευση, δημιουργήθηκαν επίσημες διπλωματικές σχέσεις μεταξύ της Κίνας και του ΗΒ. Αυτή η ιστορία δεν πρέπει να ξεχαστεί».

Ενώ επικαλείται μια «ειρηνική επανένωση», ο κ. Τσεν προειδοποίησε ότι η Κίνα ήταν έτοιμη να κάνει «ό,τι χρειαστεί» για να ανακτήσει τον έλεγχο του νησιού, το οποίο έχει δικό του στρατό και μια δημοκρατική κυβέρνηση που απορρίπτει τους ισχυρισμούς του Πεκίνου περί κυριαρχίας.

«Ελπίζουμε ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα τιμήσει τις επίσημες δεσμεύσεις που ανέλαβε το 1972… και θα χειριστεί τα ζητήματα που σχετίζονται με την Ταϊβάν με σύνεση και σωστά, σύμφωνα με την αρχή της Μίας Κίνας», είπε ο κ. Τσεν.

Τα σχόλια του πρεσβευτή σωρεύουν περαιτέρω πιέσεις στον Κιρ Στάρμερ τη στιγμή που ο πρωθυπουργός αντιμετωπίζει ήδη κατηγορίες για κατευνασμό του Πεκίνου.

Για εβδομάδες, η κυβέρνηση δέχεται κατηγορίες ότι κατέρρευσε σκόπιμα τη δίκη κατασκοπείας του πρώην κοινοβουλευτικού βοηθού Κρίστοφερ Κας και του φίλου του Κρίστοφερ Μπέρι για να αποφύγει την αναστάτωση των Κινέζων.

Ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια

Οι Εργατικοί επιδιώκουν κινεζικές επενδύσεις ως μέρος της δέσμευσής τους στο προεκλογικό μανιφέστο να «ωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη» και επιφέρουν μια «δεκαετία εθνικής ανανέωσης».

Ωστόσο, οι επικριτές λένε ότι έχουν επανειλημμένα δώσει προτεραιότητα στις ξένες επενδύσεις και τις εμπορικές σχέσεις έναντι των ανησυχιών για την εθνική ασφάλεια.

Η Κίνα έχει επίσης υποβάλει επίσημη αίτηση για την κατασκευή ενός τεράστιου διπλωματικού συγκροτήματος στο Ανατολικό Λονδίνο, δίπλα στη Γέφυρα Tower Bridge και την αποβάθρα St Katharine, στην πρώην τοποθεσία του Βασιλικού Νομισματοκοπείου.

Εμπειρογνώμονες ασφαλείας και αξιωματούχοι πληροφοριών ανησυχούν για την πιθανότητα κατασκοπείας του κτιρίου, επειδή θα μπορούσε να περιέχει ένα «μπουντρούμι κατασκόπων» που θα έδινε στους Κινέζους πράκτορες πρόσβαση σε ευαίσθητα καλώδια επικοινωνίας που εξυπηρετούν το Σίτι του Λονδίνου.

Στο άρθρο, ο κ. Τσεν κατήγγειλε επίσης την κυβέρνηση της Ταϊβάν, με επικεφαλής το εθνικιστικό, κεντροαριστερό Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα.

«Η μεγαλύτερη απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στα στενά της Ταϊβάν προέρχεται από τις αυτονομιστικές δραστηριότητες για την «Ανεξαρτησία της Ταϊβάν» και τη συνεννόηση και υποστήριξη από εξωτερικές δυνάμεις», είπε.

Η Ταϊβάν δεν είναι μέλος του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Όμως ο κ. Τσεν ισχυρίστηκε ότι το Ψήφισμα 2578 των Ηνωμένων Εθνών, που καθιέρωσε τη ΛΔΚ ως τον μοναδικό νόμιμο εκπρόσωπο της Κίνας στον ΟΗΕ, απαγορεύει επίσης στην Ταϊβάν οποιαδήποτε αλληλεπίδραση με τον ΟΗΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Η βρετανική κυβέρνηση απορρίπτει αυτή τη θέση, υποστηρίζοντας ότι η Ταϊβάν πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε διεθνή φόρουμ, είτε ως παρατηρήτρια είτε ως προσκεκλημένη ή ως πλήρες μέλος.

Η Έμιλι Θόρνμπερι, η βουλευτής των Εργατικών και πρόεδρος της επίλεκτης επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, είπε στην Telegraph ότι η βρετανική πολιτική για την Ταϊβάν «δεν έχει αλλάξει» και το Ηνωμένο Βασίλειο θα διατηρήσει δεσμούς με την κυβέρνηση εκεί.

«Η σχέση μας με την Κίνα παραμένει ισχυρή, βασισμένη σε ισχυρούς εμπορικούς δεσμούς και δεσμούς μεταξύ ανθρώπων. Ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει επίσημες διπλωματικές σχέσεις με την Ταϊβάν, έχουμε μια ισχυρή, ανεπίσημη σχέση», πρόσθεσε.

