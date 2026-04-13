Έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης και αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης απηύθυνε η Κίνα, στον απόηχο των απειλών για ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ και της εύθραυστης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί μετά τις αποτυχημένες συνομιλίες ΗΠΑ -Ιράν.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, το Πεκίνο καλεί όλες τις πλευρές να επιδείξουν ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για ενδεχόμενο ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

Παράλληλα ο εκπρόσωπος, Γκούο Τζιακούν, υπογράμμισε κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων ότι η διατήρηση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της απρόσκοπτης λειτουργίας αυτής της κρίσιμης θαλάσσιας οδού αποτελεί κοινό συμφέρον της διεθνούς κοινότητας.

Επίσης, τόνισε ότι η Κίνα είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, με στόχο τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας και της ομαλής τροφοδοσίας.