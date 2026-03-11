Σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες δηλώνει ότι ζει στη φυλακή ο πρώην ισχυρός παράγοντας του Χόλιγουντ, Χάρβεϊ Γουάνσταιν, ο οποίος έχει καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα. Λίγο πριν από νέα εμφάνισή του στο δικαστήριο, μίλησε για την καθημερινότητά του στη φυλακή υψίστης ασφαλείας Rikers Island, κοντά στη Νέα Υόρκη.

Ο 73χρονος σήμερα, που κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, περιέγραψε τη ζωή του εκεί ως «κόλαση», τονίζοντας ότι είναι σχεδόν πλήρως απομονωμένος. Όπως είπε, η μόνη επαφή που έχει είναι με φρουρούς και νοσοκόμες, καθώς στην πτέρυγα όπου κρατείται δεν υπάρχει ουσιαστική κοινωνικοποίηση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνθήκες στο Rikers Island είναι πολύ χειρότερες από εκείνες της προηγούμενης πολιτειακής φυλακής, όπου ήταν υπό κράτηση. Μάλιστα όπως υποστηρίζει, έχει ζητήσει να επιστρέψει εκεί, όμως οι Αρχές τού απάντησαν ότι πρέπει να παραμείνει στο συγκεκριμένο κατάστημα κράτησης, όσο πλησιάζει η δίκη του.

Harvey Weinstein on prison sentence in Rikers island, “It’s hell. Other inmates get to go to the yard. But.. I feel like I’m under siege. They come up and say, ‘Weinstein, give me some money. Weinstein, give me your lawyer.. I’m constantly threatened”pic.twitter.com/3G7P0q9vwT — Defiant L’s (@DefiantLs) March 10, 2026

Ο δικηγόρος του είχε ήδη αναφέρει από τον Δεκέμβριο του 2024 ότι ο πελάτης του υφίσταται κακομεταχείριση, ενώ είχε διαγνωστεί και με χρόνια μυελογενή λευχαιμία το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς. Ο ίδιος ο Γουάνσταιν ισχυρίζεται ότι έχει πέσει και θύμα βίας μέσα στη φυλακή. Περιγράφοντας ένα περιστατικό, είπε ότι δέχθηκε γροθιά στο πρόσωπο από συγκρατούμενο ενώ περίμενε να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να αιμορραγεί. Παρότι οι αστυνομικοί τον ρώτησαν ποιος τον χτύπησε, δήλωσε ότι δεν μπορούσε να κατονομάσει τον δράστη, επικαλούμενος τον «νόμο της ζούγκλας» που επικρατεί στη φυλακή.

Ο πρώην παραγωγός λέει ότι νοσταλγεί την προηγούμενη φυλακή όπου, όπως περιγράφει, είχε τη δυνατότητα να μιλά με άλλους κρατούμενους και να περνούν χρόνο μαζί βλέποντας τηλεόραση.

Παράλληλα, εξηγεί ότι η απομόνωση αποτελεί για τον ίδιο την πιο ασφαλή επιλογή, λόγω της αναγνωρισιμότητάς του. Όπως υποστηρίζει, όταν βγαίνει στην αυλή αισθάνεται διαρκώς απειλούμενος, καθώς άλλοι κρατούμενοι τον πλησιάζουν ζητώντας χρήματα ή νομική βοήθεια και συχνά τον χλευάζουν.

Τον Ιούνιο του 2025, κρίθηκε ένοχος για σεξουαλικό αδίκημα, που συνδέεται με την επίθεση το 2006, στην πρώην βοηθό τηλεοπτικής παραγωγής Μίριαμ Χάλει. Η προσπάθειά του να ασκήσει έφεση απορρίφθηκε στις 8 Ιανουαρίου.

Επιπλέον, έχει ήδη καταδικαστεί το 2022 στην Καλιφόρνια, για τον βιασμό μιας ηθοποιού σε ξενοδοχείο στο Μπέβερλι Χιλς, με ποινή κάθειρξης 16 ετών. Παράλληλα, αναμένεται επανεκδίκαση τρίτης υπόθεσης σεξουαλικού εγκλήματος, που σχετίζεται με την επίδοξη ηθοποιό Τζέσικα Μαν.

Η άρνηση των κατηγοριών

Ο Γουάινστιν αρνείται ότι διέπραξε σεξουαλική επίθεση, παρά τις δεκάδες καταγγελίες που έχουν γίνει εις βάρος του. Υποστηρίζει ότι πολλές από τις γυναίκες διατύπωσαν ψευδείς κατηγορίες με στόχο το οικονομικό όφελος, ενώ παραδέχεται ότι χρησιμοποιούσε το προσωπικό του, για να καλύπτει τις εξωσυζυγικές του σχέσεις.

Όπως ισχυρίζεται μέσω της συνέντευξής του στο Hollywood Reporter, οι καταγγελίες αυτές συνδέονταν κυρίως με χρηματικά κίνητρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, κάποιες γυναίκες έλαβαν μεγάλα ποσά αποζημίωσης, που κυμαίνονταν από εκατοντάδες χιλιάδες έως και εκατομμύρια δολάρια. Υποστηρίζει ότι αρκούσε να συμπληρωθεί μια δήλωση ότι είχαν παρενοχληθεί, ώστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία αποζημίωσης από την ασφαλιστική εταιρεία, η οποία τελικά κατέβαλε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.

Παράλληλα, παραδέχεται ότι στο παρελθόν έκανε ανεπιτυχείς προσπάθειες να προσεγγίσει κάποιες γυναίκες και ότι συχνά η συμπεριφορά του ήταν πιεστική ή υπερβολικά επίμονη. Αναγνωρίζει επίσης πως δεν θα έπρεπε να διατηρεί τέτοιου είδους σχέσεις, δεδομένου ότι ήταν παντρεμένος με μια γυναίκα που όπως λέει, δεν γνώριζε τι συνέβαινε. Μάλιστα, παραδέχεται ότι χρησιμοποιούσε το προσωπικό του, για να αποκρύπτει αυτές τις σχέσεις.

Ωστόσο, επιμένει ότι, παρά την ανισορροπία δύναμης που μπορεί να υπήρχε σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν άσκησε ποτέ σωματική ή σεξουαλική βία. Όπως υποστηρίζει, η συμπεριφορά του μπορεί να περιλάμβανε υπερβολικό φλερτ, αμήχανες ή ακατάλληλες καταστάσεις και γενικά κακή συμπεριφορά, αλλά, όπως λέει, δεν προχώρησε ποτέ σε σωματική παρενόχληση ή κακοποίηση.