Η νέα κολομβιανή κυβέρνηση, που ανήκει στη λεγόμενη σκληρή δεξιά, αναγνώρισε χθες Δευτέρα την προσάρτηση του υψιπέδου του Γκολάν στο Ισραήλ, ο στρατός του οποίου κυρίευσε το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής αυτής το 1967, αποσπώντας τη από τη Συρία.

Μέχρι χθες, οι ΗΠΑ ήταν η μοναδική χώρα που είχε αναγνωρίσει την προσάρτηση, το 1981, του τομέα του υψιπέδου υπό ισραηλινό έλεγχο.

«Η κυβέρνηση της Κολομβίας αναγνωρίζει την ισραηλινή κυριαρχία στην περιοχή αυτή, όπως και το δικαίωμα του κράτους αυτού να προστατεύεται από εξωτερικές απειλές», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών μέσω X.

#Atención | Colombia reconoce la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán. pic.twitter.com/D7dDZ6lxzy — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) August 10, 2026

Για τον ΟΗΕ, το υψίπεδο του Γκολάν παραμένει συριακό έδαφος υπό ισραηλινή στρατιωτική κατοχή.

Ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας Γεδεών Σάαρ ευχαρίστησε τον «καλό του φίλο» Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, τον νέο πρόεδρο της Κολομβίας, για την απόφαση αυτή.

Agradezco a Colombia y a mi buen amigo, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella @ABDELAESPRIELLA, por su histórica decisión de reconocer la soberanía de Israel en los Altos del Golán.

Esto, tras nuestra reunión en Barranquilla, Colombia, el pasado jueves. Con… https://t.co/wisVitfs8J — Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) August 10, 2026

Ήταν παρών την Παρασκευή στην ορκωμοσία του δε λα Εσπριέγια. Ο 48χρονος νέος αρχηγός του κράτους έχει εκφράσει την πρόθεση να μεταφέρει την πρεσβεία της Κολομβίας στο Ισραήλ από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ και να αποκαταστήσει πλήρως τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, τις οποίες είχε διακόψει ο σοσιαλδημοκράτης προκάτοχός του Γκουστάβο Πέτρο.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας υποσχέθηκε πιο στενές σχέσεις με το Ισραήλ και με τις ΗΠΑ. Υποστηρίχτηκε δημόσια από τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP