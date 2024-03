Ο Kολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο ανέστειλε χθες Πέμπτη τις αγορές στρατιωτικών εξοπλισμών που κατασκευάζονται στο Ισραήλ, χώρα που συγκαταλέγεται στους κυριότερους προμηθευτές του κράτους της Λατινικής Αμερικής στο συγκεκριμένο πεδίο, μετά τους θανάτους 110 και πλέον ανθρώπων κατά τη διάρκεια διανομής τροφίμων στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ενώ περίμεναν τρόφιμα, πάνω από 100 Παλαιστίνιοι δολοφονήθηκαν από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αυτό λέγεται γενοκτονία και θυμίζει το Ολοκαύτωμα, όσο κι αν στις παγκόσμιες δυνάμεις δεν αρέσει να το αναγνωρίζουν», ανέφερε ο κ. Πέτρο μέσω X (του πρώην Twitter).

On Thursday, Colombian President Gustavo Petro suspended the purchase of arms from Israel following the bombing of civilians waiting for food in the #GazaStrip.https://t.co/FmQeMlBUWn

— teleSUR English (@telesurenglish) March 1, 2024