Η κυβέρνηση της Κολομβίας ανακοίνωσε χθες Πέμπτη τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων της χώρας με το Ιράν, ευθυγραμμιζόμενη με την πολιτική των ΗΠΑ, του κυριότερου συμμάχου της.

Η απόφαση αυτή ανταποκρίνεται στις νέες κατευθύνσεις της εξωτερικής πολιτικής της Κολομβίας «ως προς την εθνική ασφάλεια» και αυτή «του ημισφαιρίου», ανέφερε η κυβέρνηση του προέδρου της λεγόμενης σκληρής δεξιάς Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.

Η διακοπή των σχέσεων επισημοποιήθηκε τη 19η Σεπτεμβρίου, πρόσθεσε το υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε χθες μέσω X, σημειώνοντας πως θα διατηρηθούν οι προξενικές σχέσεις.

#Atención | El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del gobierno de Colombia, informa que, a partir del 19 de septiembre de 2026, rompió formalmente las relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán. 👇🏻 pic.twitter.com/tdj3uNNUeN — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) September 24, 2026

Η ιρανική κυβέρνηση διατηρεί «δεσμούς» με «ναρκοτρομοκρατικές οργανώσεις οι οποίες απειλούν την ασφάλεια της χώρας» της Λατινικής Αμερικής, κατήγγειλε η διπλωματία της Κολομβίας, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Η Μπογκοτά τόνισε ακόμη ότι οι ενέργειες της Τεχεράνης στο πλαίσιο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ιδίως ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ και επιθέσεις εναντίον άλλων κρατών της περιοχής, μείωσαν «την εμπιστοσύνη».

Η κίνηση σε αυτή τη θαλάσσια οδό, από την οποίο διερχόταν προτού ξεσπάσει ο πόλεμος περί το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως, έχει μειωθεί θεαματικά καθώς η Τεχεράνη προχώρησε στο de facto κλείσιμό της αφότου άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σθεναρά κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του τον τότε ακόμη υποψήφιο δε λα Εσπριέγια, που ανέλαβε την προεδρία της Κολομβίας τον Αύγουστο και δεν κρύβει τον θαυμασμό του για τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο.