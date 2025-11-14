Η Κολομβία διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη πως διατηρεί τη συνεργασία της ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών με τις ΗΠΑ, παίρνοντας πίσω την ανακοίνωση περί αναστολής της πριν από δύο ημέρες από τον πρόεδρο Γουστάβο Πέτρο, που πυροδότησε έντονες αντιδράσεις.

Με φόντο την κρίση στις σχέσεις ανάμεσα στην Μπογκοτά και την Ουάσιγκτον παρότι ιστορικοί σύμμαχοι, ο πρόεδρος Πέτρο έδωσε εντολή την Τρίτη να ανασταλεί κάθε συνεργασία με τις υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας των ΗΠΑ, σε αντίδραση για τα αμερικανικά πλήγματα στον Ειρηνικό και πάνω απ’ όλα στην Καραϊβική με τουλάχιστον 76 νεκρούς.

Η απόφαση αυτή όμως ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων της δεξιάς αντιπολίτευσης και στις υπηρεσίες πληροφοριών στο κράτος της Λατινικής Αμερικής, στελέχη των οποίων τη χαρακτήρισαν παράλογη, καθώς η παραγωγή κοκαΐνης καταγράφει ρεκόρ.

«Υπήρξε παρανόηση από τον Τύπο της Κολομβίας και ορισμένους ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης. Ο πρόεδρο Πέτρο δεν είπε ποτέ ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες FBI, DEA, HSI θα πάψουν να εργάζονται στην Κολομβία σε συνεργασία με τις δικές μας υπηρεσίες πληροφοριών», ανέφερε μέσω X ο Αρμάντο Μπενεντέτι, υπουργός Εσωτερικών της Κολομβίας.

Ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος επιβεβαίωσε αργότερα μέσα στην ημέρα ότι η συνεργασία με την Ουάσιγκτον συνεχίζεται. «Οι πληροφορίες της υπηρεσίας πληροφοριών έχουν περιορισμούς που αφορούν την προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλα διαβιβάζονται στις ΗΠΑ με προϋπόθεση πως δεσμεύονται να μην τα χρησιμοποιήσουν για κατά παραβίαση συμβάσεων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα», ανέφερε ο πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής κρίσεων και προαγωγών αστυνομικών στην Μπογκοτά.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξάγουν πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που κατ’ αυτές μεταφέρουν ναρκωτικά, στα οποία έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 76 άνθρωποι, κατά τους αριθμούς της Ουάσιγκτον.

Ο κ. Πέτρο ανακοίνωσε επίσης πρόταση συντονισμού των χωρών της Καραϊβικής για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, μπροστά στην «τακτική» του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι σχέσεις των ΗΠΑ και της Κολομβίας εισήλθαν σε τροχιά επιδείνωσης αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο ρεπουμπλικάνος τον Ιανουάριο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πρόσφατα, χωρίς να παρουσιάσει καμιά απόδειξη, τον κολομβιανό ομόλογό του «βαρόνο των ναρκωτικών», του στέρησε τη βίζα και επέβαλε στον ίδιο και συγγενείς του οικονομικές κυρώσεις ερίζοντας ότι δεν έκανε «τίποτε για να σταματήσει» τη διακίνηση ναρκωτικών που καταναλώνονται στις ΗΠΑ.

Ο Λευκός Οίκος εξάλλου αφαίρεσε από την Κολομβία την πιστοποίηση του συμμάχου των ΗΠΑ στον αγώνα κατά των ναρκωτικών, στερώντας της χρηματοδοτήσεις εκατομμυρίων δολαρίων.

Από την άλλη, ο πρόεδρος Πέτρο χαρακτήρισε «εξωδικαστικές εκτελέσεις» τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον των ταχύπλοων.

Κατά ειδικούς, αν σταματούσε η συνεργασία ανάμεσα στην Μπογκοτά και την Ουάσιγκτον αυτοί που θα είχαν το μεγαλύτερο όφελος θα οι ένοπλες οργανώσεις – καρτέλ των ναρκωτικών, παραστρατιωτικοί, αντάρτες της άκρας αριστεράς – που δρουν στην Κολομβία και χρηματοδοτούνται εν μέρει από τη διακίνηση.

Αλλά θα υφίστατο πλήγμα και η Ουάσιγκτον, που θα μπορούσε να δει περαιτέρω αύξηση της παραγωγής ναρκωτικών με προορισμό τις ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη αγορά, σύμφωνα με τον Ντάγκλας Φάρα, αναλυτή ειδικευμένο στη Λατινική Αμερική.

Η κυβέρνηση Τραμπ θεωρείται πως βρίσκεται κοντά στη σκληρή δεξιά αντιπολίτευση στην Κολομβία, η οποία οραματίζεται την επιστροφή της στην εξουσία στις βουλευτικές και προεδρικές εκλογές του 2026.

Αλ.Π.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ