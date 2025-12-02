Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Σε μια συντονισμένη διεθνή επιχείρηση για την προστασία ανηλίκων και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, οι αρχές της Κολομβίας προχώρησαν στην απέλαση και παράδοση στις Ηνωμένες Πολιτείες 26 μελών της αμφιλεγόμενης εβραϊκής σέκτας Lev Tahor, ανάμεσά τους και 17 παιδιά, τα οποία φέρονται να ήταν θύματα κακοποίησης, εξαναγκασμού και πιθανής διακίνησης.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην επαρχία Αντιόχεια, όταν δυνάμεις της κολομβιανής υπηρεσίας μετανάστευσης (Migración Colombia), σε συνεργασία με κοινωνικές υπηρεσίες προστασίας ανηλίκων, εντόπισαν ομάδα μελών της σέκτας σε ξενοδοχείο, όπου διέμεναν υπό συνθήκες που κρίθηκαν ύποπτες.

🚨#𝑵𝑶𝑻𝑰𝑪𝑰𝑨 | @MigracionCol expulsó a un 9 personas de Lev Tahor y los entrega a autoridades de Estados Unidos. Las 26 personas de esta comunidad, incluidas las niñas, niños y adolescentes, salieron en un vuelo hacia Nueva York, junto a dos de nuestros oficiales. pic.twitter.com/pwifGk3CKL — Migración Colombia (@MigracionCol) December 1, 2025

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τουλάχιστον πέντε από τα παιδιά περιλαμβάνονταν σε διεθνείς λίστες εξαφάνισης της Interpol, ενώ υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις ότι είχαν μετακινηθεί παράνομα μεταξύ χωρών.

Οι 17 ανήλικοι τέθηκαν άμεσα υπό την προστασία των κοινωνικών υπηρεσιών, ενώ οι 9 ενήλικοι που βρίσκονταν μαζί τους προσήχθησαν και εξετάστηκαν για τυχόν εμπλοκή σε κυκλώματα κακοποίησης και trafficking.

Καθώς δεν εκκρεμούσαν ποινικές διώξεις εις βάρος τους στην Κολομβία, αποφασίστηκε η πλήρης απέλαση όλων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πλέον αναλαμβάνουν οι αμερικανικές ομοσπονδιακές αρχές.

Η Lev Tahor είναι μια φονταμενταλιστική, υπερορθόδοξη εβραϊκή σέκτα, που ιδρύθηκε το 1988 στην Ιερουσαλήμ από τον ραββίνο Σλόμο Χελμπρανς και είναι γνωστή διεθνώς για τις ακραίες πρακτικές της.

Τα μέλη της ζουν σε συνθήκες πλήρους απομόνωσης από τον έξω κόσμο, με αυστηρότατους κανόνες ένδυσης, ιδιαίτερα για τις γυναίκες και τα ανήλικα κορίτσια, ενώ έχουν καταγγελθεί επανειλημμένα για εξαναγκαστικούς γάμους ανηλίκων, σωματική και ψυχολογική κακοποίηση, απαγωγές παιδιών και διακρατική διακίνηση.

Τα τελευταία χρόνια η οργάνωση μετακινείται διαρκώς μεταξύ χωρών, προσπαθώντας να αποφύγει τις διώξεις.

Έχει δράσει στο παρελθόν σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Μεξικό, Γουατεμάλα και ευρωπαϊκά κράτη, ενώ το 2022 είχαν συλληφθεί δεκάδες μέλη της στο Μεξικό στο πλαίσιο επιχείρησης εξάρθρωσης δικτύου εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Οι κολομβιανές αρχές ξεκαθάρισαν ότι προτεραιότητα της επιχείρησης ήταν η διάσωση των παιδιών και η αποτροπή της περαιτέρω εκμετάλλευσής τους.

Τα παιδιά αναμένεται να περάσουν από ιατρικές, κοινωνικές και ψυχολογικές αξιολογήσεις στις ΗΠΑ, ώστε να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας τους, αλλά και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν.

Παράλληλα, οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν εκ νέου το ποινικό παρελθόν της σέκτας, καθώς σε βάρος ηγετικών στελεχών της εκκρεμούν σοβαρές κατηγορίες για trafficking, κακοποίηση ανηλίκων και εγκληματική οργάνωση.

Δεν αποκλείεται να ασκηθούν νέες ποινικές διώξεις με βάση τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από την επιχείρηση στην Κολομβία.

Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι παρά τις επανειλημμένες επιχειρήσεις, τμήματα της οργάνωσης εξακολουθούν να λειτουργούν σε άλλες χώρες, γεγονός που διατηρεί ανοιχτό και το ενδεχόμενο νέων θυμάτων στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: ABC News