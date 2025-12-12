Η κυβέρνηση της Κολομβίας θα προσέφερε άσυλο στον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο αν εγκατέλειπε την εξουσία υπό πίεση των ΗΠΑ, δήλωσε χθες Πέμπτη η Κολομβιανή υπουργός Εξωτερικών Ρόσα Βιγιαβισένσιο.

Οι ΗΠΑ ασκούν από το καλοκαίρι εντεινόμενη πίεση στο Καράκας και προσωπικά στον πρόεδρο Μαδούρο, τον οποίο κατηγορούν για διακίνηση ναρκωτικών, αναπτύσσοντας ολοένα περισσότερα στρατιωτικά μέσα στην Καραϊβική, βομβαρδίζοντας ταχύπλοα που σύμφωνα με την Ουάσινγκτον μετέφεραν ναρκωτικά, κι αφήνοντας να πλανάται η απειλή χερσαίων επιχειρήσεων. Από την άλλη, ο σοσιαλιστής πρόεδρος Μαδούρο κατηγορεί την αμερικανική κυβέρνηση πως θέλει να τον ανατρέψει για να αρπάξει το πετρέλαιο της χώρας του.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Caracol, η επικεφαλής της κολομβιανής διπλωματίας αναφέρθηκε στο σενάριο αποχώρησης του Μαδούρο από την εξουσία στη Βενεζουέλα.

«Αν αυτή η έξοδος συνεπαγόταν πως θα έπρεπε να ζήσει σε άλλη χώρα ή αν ζητούσε προστασία, η Κολομβία δεν θα είχε λόγο να του πει όχι», σημείωσε.

Όπως έκανε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα κι ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο, η Βιγιαβισένσιο εκτίμησε πως «θα ήταν μια λύση» ο σχηματισμός μεταβατικής κυβέρνησης στη Βενεζουέλα για να αποκλιμακωθεί η ένταση στην περιοχή. Πρόσθεσε ωστόσο πως «αυτή είναι απόφαση που πρέπει να την πάρουν οι ΗΠΑ και η κυβέρνηση Μαδούρο» στο πλαίσιο «διαπραγμάτευσης».

Όπως και δεκάδες άλλες, η κυβέρνηση Πέτρο δεν αναγνώρισε το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2024 στη Βενεζουέλα, όταν ο Μαδούρο εξασφάλισε τρίτη θητεία, με την αντιπολίτευση να καταγγέλλει νοθεία και να διαβεβαιώνει πως επικράτησε ο δικός της υποψήφιος. Πάντως η Μπογκοτά συνέχισε μολαταύτα να έχει διπλωματικές σχέσεις με το Καράκας.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP