Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε τον τερματισμό της επιχορήγησης 2 εκατομμυρίων ευρώ στην Μπιενάλε της Βενετίας, κλιμακώνοντας τη διαφωνία σχετικά με την απόφαση της έκθεσης τέχνης να επιτρέψει τη συμμετοχή της Ρωσίας μετά την έναρξη του πολέμου με την Ουκρανία.

Η Μπιενάλε της Βενετίας, μια διεθνής έκθεση σύγχρονης τέχνης που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια, στη βόρεια ιταλική πόλη με διεθνή κριτική επιτροπή, έχει εμπλακεί σε διαμάχες σχετικά με τη συμμετοχή της Ρωσίας στην έκδοσή της το 2026.

Η Μπιενάλε, που ιδρύθηκε το 1895, είναι ένα από τα πιο φημισμένα φόρουμ τέχνης, και το Ρωσικό Περίπτερο στους κήπους της χρονολογείται από το 1914, σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Αλεξέι Στσούσεφ.

«Η Επιτροπή συνιστά επίσημα στον EACEA [Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού] να τερματίσει τη δωρεά των 2 εκατομμυρίων ευρώ στην Μπιενάλε της Βενετίας», δήλωσε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Χένα Βίρκουνεν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ του Σαββάτου.

Η επίσημη απόφαση ανήκει στον EACEA, τον εκτελεστικό οργανισμό που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των προγραμμάτων χρηματοδότησης του πολιτισμού της ΕΕ.

Η Βίρκουνεν είπε ότι τα κονδύλια της ΕΕ θα πρέπει να προωθούν και να προστατεύουν τις δημοκρατικές αξίες, οι οποίες, όπως υποστήριξε, δεν γίνονται σεβαστές στη Ρωσία σήμερα.

Τον Μάρτιο, η Χένα Βίρκουνεν και ο Επίτροπος Πολιτισμού Γκλεν Μικάλεφ καταδίκασαν την απόφαση να επιτραπεί στη Ρωσία να ανοίξει ξανά το εθνικό της περίπτερο, προειδοποιώντας ότι θα ήταν κάτι αντίθετο με την απάντηση της ΕΕ στον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία και θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναστολή της χρηματοδότησης της ΕΕ.

Η Ρωσία συμπεριλήφθηκε εκ νέου στον τελικό κατάλογο των συμμετεχόντων που ανακοινώθηκε στις αρχές Μαρτίου, μετά την αποχώρηση από την έκθεση το 2022 ύστερα από την έναρξη του πολέμου με την Ουκρανία.

Τόσο η Επιτροπή, όσο και ο EACEA, έστειλαν επιστολές στην Μπιενάλε ζητώντας διευκρινίσεις και προειδοποιώντας ότι κινδυνεύει να χάσει τη χρηματοδότηση της ΕΕ.

Τελικά, το ρωσικό περίπτερο δεν άνοιξε ποτέ στο ευρύ κοινό και ήταν προσβάσιμο μόνο κατά τις ημέρες προεπισκόπησης για επαγγελματίες τέχνης.

Η Μπιενάλε υπερασπίζεται την απάντησή της

Η Μπιενάλε ανέφερε το Σάββατο ότι είχε απαντήσει «εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου σε όλα τα σημεία της τρίτης επιστολής που έλαβε από τον EACEA για το θέμα».

«Έχουμε πληροφορηθεί στο X από πολιτικές αρχές και όχι από τις αρμόδιες τεχνικές αρχές, για τις αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά με τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA) στη Μπιενάλε της Βενετίας», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η Μπιενάλε ανέφερε ότι τα επηρεαζόμενα προγράμματα, τα οποία μόνο «οριακά συγχρηματοδοτούνται» από την ΕΕ, θα συνεχιστούν.

Η κίνηση της Επιτροπής επικρίθηκε την Κυριακή από τον Λούκα Ζάγια, Πρόεδρο της Περιφέρειας Βένετο, ο οποίος το περιέγραψε ως «πράξη θεσμικής αλαζονείας και άνευ προηγουμένου εχθρότητας απέναντι σε έναν από τους πιο διάσημους πολιτιστικούς θεσμούς του κόσμου».