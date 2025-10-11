Η Ίρις Στάλτσερ, η Γερμανίδα δήμαρχος που δέχτηκε βίαιη επίθεση από την ίδια της την κόρη, είχε υποψιαστεί πως κάτι κακό θα συμβεί. Μόλις μία μέρα πριν από το συμβάν, η 57χρονη πολιτικός του SPD είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα, καθώς αισθανόταν πως κινδύνευε από τη θετή κόρη της και φοβόταν για τη ζωή της, όμως δεν έλαβε κάποια βοήθεια και τώρα βρίσκεται στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Οι λεπτομέρειες που έρχονται στη δημοσιότητα είναι σοκαριστικές. Η 17χρονη βασάνιζε για ώρες τη δήμαρχο του Χέρντεκε. Όπως διαπιστώθηκε, η Στάλτσερ έφερε 13 μαχαιριές στο άνω μέρος του σώματος, καθώς και πολλαπλά αιματώματα και κατάγματα στο κρανίο.

Παρά τα εκτεταμένα τραύματά της, η πολιτικός του SPD επέζησε και μιλώντας στους αστυνομικούς αποκάλυψε την αλήθεια για την επίθεση που, όπως είπε, δέχτηκε από τη θετή κόρη της.

Σύμφωνα με την Bild, η 57χρονη πολιτικός περιέγραψε ότι βασανίστηκε από τη θετή κόρη της, στο υπόγειο του σπιτιού τους, για ώρες.

Η Στάλτσερ είπε στους αστυνομικούς ότι η 17χρονη τη μαχαίρωσε με δύο διαφορετικά μαχαίρια, τη χτύπησε στο κεφάλι με βαρύ αντικείμενο και έκαψε τα μαλλιά και τα ρούχα της, βάζοντας φωτιά με έναν αποσμητικό και έναν αναπτήρα.

Μετά την καταγγελία αυτή, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα από τα μαχαίρια που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση στο σακίδιο του 15χρονου – επίσης υιοθετημένου – γιου της 57χρονης, καθώς και ρούχα με αίμα, που πιστεύεται ότι ανήκουν στην 17χρονη.

Η Στάλτσερ είχε βρεθεί σε πολυθρόνα στο σαλόνι του σπιτιού της, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακόμα πώς κατάφερε να ξεφύγει από το υπόγειο που την κρατούσε η 17χρονη.

Ωστόσο, οι άνδρες της σήμανσης ανακάλυψαν στοιχεία που δείχνουν ότι έγιναν προσπάθειες να αφαιρεθεί το αίμα και άλλα στοιχεία από την περιοχή γύρω από την πολυθρόνα στην οποία βρέθηκε η 57χρονη, υποδηλώνοντας ότι ο χώρος είχε καθαριστεί.

Αν και το κίνητρο παραμένει ασαφές, γερμανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού υπήρξε διαμάχη μεταξύ της μητέρας και των υιοθετημένων παιδιών της, με αναφορές για ενδοοικογενειακή βία και χρήση μαχαιριού.

Η αστυνομία συνέλαβε αρχικά και τα δύο παιδιά, αλλά αφέθηκαν ελεύθερα μετά την απόφαση της εισαγγελίας να μην ασκήσει δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, υποβαθμίζοντας το έγκλημα στο γερμανικό ισοδύναμο της βαριάς σωματικής βλάβης.