«Η Δημοκρατία της Κούβας απορρίπτει τις ψευδείς κατηγορίες που διασπείρει η κυβέρνηση των ΗΠΑ σχετικά με κάποια υποτιθέμενη συμμετοχή της Κούβας στη στρατιωτική σύγκρουση στην Ουκρανία», τόνισε σε ανακοίνωσή του το κουβανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Κούβα «δεν εμπλέκεται στην ένοπλη σύγκρουση στην Ουκρανία, ούτε συμμετέχει με στρατιωτικούς της ούτε εκεί, ούτε σε καμιά άλλη χώρα» συνεχίζει η Αβάνα.

Τι υποστηρίζουν οι ΗΠΑ

Η απάντηση αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σύμφωνα με την οποία υποστηρίζεται ότι «είμαστε ενήμεροι για τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες κουβανοί υπήκοοι πολεμούν στο πλευρό των ρωσικών στρατευμάτων στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Το κουβανικό καθεστώς δεν καταφέρνει να προστατεύσει τους πολίτες του από τη χρήση τους ως πιονιών στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας».

Σύμφωνα με πρωτοβουλία της ουκρανικής κυβέρνησης που έχει βαφτιστεί «I want to live» («θέλω να ζήσω»), η Ρωσία στρατολογεί Κουβανούς από το 2023.

«Γνωρίζουμε με βεβαιότητα τα ονόματα και τις προσωπικές λεπτομέρειες 1.028 Κουβανών που υπέγραψαν συμβόλαια με τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις το 2023 – 2024» λέει πρωτοβουλία της ουκρανικής κυβέρνησης.

Από την πλευρά του, το ΥΠΕΞ της Κούβας τονίζει πως οι Αρχές «δεν διαθέτουν καμιά συγκεκριμένη πληροφορία για κουβανούς υπηκόους» που συμμετείχαν ή συμμετέχουν «ιδία βουλήσει» στον πόλεμο, στο πλευρό των ενόπλων δυνάμεων της μιας ή της άλλης πλευράς.

Σε κάθε περίπτωση «είναι αναντίρρητο πως κανένας από αυτούς δεν επωφελήθηκε από την υποστήριξη» ή τη «συναίνεση του κουβανικού κράτους» για αυτό, τόνισε η κουβανική διπλωματία.