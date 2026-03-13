Η Κούβα έχει ξεκινήσει συνομιλίες με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, καθώς ο πετρελαϊκός αποκλεισμός που επέβαλε η προηγούμενη αμερικανική διοίκηση βαθαίνει την οικονομική κρίση στο νησί.

«Οι συνομιλίες έχουν στόχο να βρεθούν λύσεις μέσω διαλόγου στις διμερείς διαφορές», ανέφερε ο Ντίας-Κανέλ σε βίντεο που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι διαπραγματεύσεις θα απομακρύνουν τις δύο χώρες από την αντιπαράθεση.

Σημειώνεται πως η καθημερινότητα των Κουβανών είναι πλέον δύσκολη: συχνές διακοπές ρεύματος, έλλειψη καυσίμων και φαρμάκων, και αυξημένες τιμές πιέζουν τους πολίτες σε ακραίες συνθήκες. Ο πρόεδρος τόνισε ότι επί τρεις μήνες δεν έχουν εισέλθει καύσιμα στη χώρα, μειώνοντας τα αποθέματα ντίζελ και καθιστώντας το ηλεκτρικό δίκτυο «ασταθές».

Παράλληλα, η Κούβα επιδιώκει να αυξήσει την ενεργειακή της ανεξαρτησία με παραγωγή εγχώριου αργού και αερίου, καθώς και αύξηση της ηλιακής ενέργειας κατά 10% μέχρι τα τέλη Μαρτίου.