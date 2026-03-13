Η κυβέρνηση της Κούβας ανακοίνωσε χθες (12/3), ότι πήρε την απόφαση να απελευθερώσει 51 κρατούμενους τις επόμενες ημέρες, ως ένδειξη «καλής θέλησης» έναντι του Βατικανού.

«Σε πνεύμα καλής θέλησης και στο πλαίσιο των στενών και ομαλών σχέσεων ανάμεσα στο κράτος της Κούβας και στο Βατικανό», η Αβάνα «αποφάσισε να απελευθερώσει 51 πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί σε ποινές στέρησης της ελευθερίας τους», εξήγησε το υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω Telegram.

🇨🇺🇻🇦 | AHORA: Cuba anuncia la excarcelación de 51 presos políticos tras un acuerdo con el Vaticano — ShinRa News Network (@NewsShinra) March 13, 2026



Το κείμενο, που δεν αποκαλύπτει τα ονόματα των ωφελουμένων, ούτε τα αδικήματα για τα οποία καταδικάστηκαν, διευκρινίζει πως πρόκειται για φυλακισμένους που έχουν εκτίσει «μεγάλο μέρος των ποινών τους» και επέδειξαν «καλή διαγωγή κατά τη διάρκεια της κράτησής τους».