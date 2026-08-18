Σε επίπεδα ρεκόρ έχει υποχωρήσει η στάθμη της Λίμνης Πάουελ και της Λίμνης Μιντ, των δύο μεγαλύτερων ταμιευτήρων νερού στις ΗΠΑ, φέρνοντας στο φως την οξεία κρίση που αντιμετωπίζει ο ποταμός Κολοράντο.

Ο ποταμός αποτελεί ζωτικό πόρο για 40 εκατομμύρια κατοίκους, όμως η κλιματική αλλαγή και η χρόνια ξηρασία στο δυτικό τμήμα της χώρας εξαντλούν τα αποθέματά του. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Bureau of Reclamation δείχνουν ότι η στάθμη της Λίμνης Πάουελ υποχώρησε στα 1.072,83 μέτρα, ξεπερνώντας το χαμηλό του 2023, ενώ η Λίμνη Μιντ έπεσε στα 316,9 μέτρα.

Η δραματική αυτή πτώση φέρνει το σύστημα αναπνοής της περιοχής σε απόσταση αναπνοής από το κρίσιμο όριο που θα υποβαθμίσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις τουρμπίνες των υδροηλεκτρικών φραγμάτων.

Παράλληλα, το χρόνιο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των επτά εμπλεκόμενων πολιτειών υποχρέωσε την κυβέρνηση Τραμπ να αναλάβει ρόλο διαιτητή. Το σχέδιο που παρουσιάστηκε στα τέλη Ιουλίου προβλέπει δραστικές μειώσεις στην κατανάλωση νερού έως και 3,7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως μέχρι το 2036.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη πρόταση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς επιβάλλει το κύριο βάρος των περιορισμών στην Καλιφόρνια, την Αριζόνα και τη Νεβάδα, ενώ αφήνει σχεδόν ανεπηρεαστες τις πολιτείες Κολοράντο, Γιούτα, Γουαϊόμινγκ και Νέο Μεξικό.

Αυτή η αμφισβητούμενη ανισορροπία απειλεί να μεταφέρει τη διαμάχη στις αίθουσες των δικαστηρίων, με την Αριζόνα να έχει ήδη δεσμεύσει εκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση επικείμενων προσφυγών.