Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, θα λάβει μέρος σήμερα το απόγευμα στην τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων», στο ανώτατο επίπεδο αρχηγών κρατών, κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών. Η τηλεδιάσκεψη συνδιοργανώνεται από τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτζ. Μεταξύ των συμμετεχόντων αναμένεται και ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, καθώς και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες.

Σύμφωνα με δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, αντικείμενο της συζήτησης θα είναι η ενημέρωση για τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 15 Αυγούστου μεταξύ του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και του Ρώσου Προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων για τα επόμενα βήματα, με έμφαση στη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για αύριο ανάμεσα στους Προέδρους των ΗΠΑ και της Ουκρανίας.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Λετυμπιώτης, η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας παραμένει αμετάβλητη και αφορά τη σταθερή στήριξη προς την Ουκρανία. «Η Κύπρος βιώνει εδώ και 51 χρόνια την κατοχή μεγάλου μέρους των εδαφών της λόγω της παράνομης τουρκικής εισβολής και γι’ αυτό στηρίζει πλήρως τον σεβασμό του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών», τόνισε.

Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίηση της Λευκωσίας για τις αμερικανικές μεσολαβητικές προσπάθειες που στοχεύουν σε μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τη βούληση της Ουκρανίας.