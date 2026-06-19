Μια ιδιαίτερα συγκινητική τελετή έλαβε χώρα στο Στρατόπεδο «Σταύρου Στυλιανίδη» στην περιοχή του Κόρνου, όπου η Κυπριακή Δημοκρατία τίμησε επίσημα τα στελέχη των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε η απονομή των προβλεπόμενων διαμνημονεύσεων στο στρατιωτικό προσωπικό από την Ελλάδα, ως αναγνώριση της προσφοράς, του καθήκοντος και της πολύτιμης υπηρεσίας τους στην Κύπρο.

Η βράβευση αυτή υπογραμμίζει για ακόμη μια φορά τους διαχρονικούς και ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, επιβραβεύοντας την αφοσίωση των στελεχών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Στην τελετή παρευρέθηκε ο Πρέσβης της Ελλάδας στη Κύπρο κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, η Ιεραρχία του ΓΕΕΦ και αντιπροσωπεία στελεχών.

Σε σύντομο χαιρετισμό του, ο Αρχηγός ευχαρίστησε τα τιμώμενα στελέχη για την προσφορά και το έργο τους και απένειμε τις διαμνημονεύσεις, οι οποίες περιελάμβαναν μετάλλιο με αντίστοιχη διεμβολή και δίπλωμα.