Ένα σημαντικό βήμα για τη θωράκιση της αμυντικής της υποδομής πραγματοποίησε η Λευκωσία. Πιο συγκεκριμένα, η Κύπρος αποτελεί πλέον το έκτο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνυπογράφει τη συμμετοχή του στο εξειδικευμένο πρόγραμμα SAFE (Security Action for Europe).

Tην είδηση έκανε γνωστή ο ‘Αντριους Κουμπίλιους, Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ‘Αμυνα και το Διάστημα.

Συγκεκριμένα με ανάρτησή του στο X ο κ. Κουμπίλιους, αναφέρει: «Δεν υπάρχει χρόνος για αναμονή. Άλλη μια χώρα βρίσκεται σε σταθερή πορεία προς την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας! Η Κύπρος είναι ήδη η 6η χώρα που υπογράφει συμφωνία SAFE. Πολύ σύντομα, η στήριξη της ΕΕ θα αρχίσει να φτάνει στις Ένοπλες Δυνάμεις και τη βιομηχανία της Κύπρου».