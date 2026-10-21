Την έντονη διπλωματική αντίδραση της Λευκωσίας προκάλεσε η κίνηση της Βουλής της Λιβύης να εγκρίνει το παράνομο τουρκολιβυκό «μνημόνιο συναντίληψης» που είχε υπογραφεί το 2019. Με επίσημη ανακοίνωσή του, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα το απόγευμα της Τρίτης, 20 Οκτωβρίου, το υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου καταδικάζει απερίφραστα τη συγκεκριμένη απόφαση.

Όπως επισημαίνει η κυπριακή διπλωματία, η επίμαχη συμφωνία καταπατά τα κυριαρχικά δικαιώματα άλλων κρατών. Παράλληλα, σημειώνεται ότι έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αναγνωρισμένες αρχές της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), αλλά και με το εθιμικό Διεθνές Δίκαιο, ειδικά σε ό,τι αφορά τα νομίμως κατοχυρωμένα δικαιώματα που διατηρούν τα νησιά σε θαλάσσιες ζώνες, συμπεριλαμβανομένης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και της υφαλοκρηπίδας.

Ξεκαθαρίζοντας την πάγια θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η ανακοίνωση καταλήγει υπογραμμίζοντας: «Ως εκ τούτου, το υπουργείο Εξωτερικών εξακολουθεί να θεωρεί το εν λόγω “μνημόνιο” παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο, το οποίο δεν παράγει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων κρατών».