Η Κύπρος αποδέχθηκε πρόσκληση για να συμμετάσχει, ως παρατηρητής, στη συνεδρίαση του Συμβουλίου για την Ειρήνη που αφορά στη Γάζα και θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσινγκτον στις 19 Φεβρουαρίου 2026, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Η ανάρτηση του Νίκου Χριστοδουλίδη

Δείτε την ανάρτηση

Η ανάρτηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη

Στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημείωσε ότι:

«Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει λάβει και αποδεχθεί πρόσκληση για συμμετοχή, με καθεστώς Παρατηρητή, στην επικείμενη συνάντηση για τη Γάζα του Συμβουλίου για την Ειρήνη που θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον στις 19 Φεβρουαρίου 2026. Η συμμετοχή της χώρας μας εντάσσεται στον σταθερό και ενεργό περιφερειακό ρόλο που διαδραματίζει από την πρώτη στιγμή της κρίσης, με πρωτοβουλίες και συγκεκριμένες προτάσεις προς διεθνείς εταίρους. Η Κύπρος, ως το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται πλησιέστερα στην περιοχή, έχει παρουσία στις υπό διαμόρφωση εξελίξεις και συμβάλλει έμπρακτα στις προσπάθειες σταθερότητας και ειρήνευσης. Στη συνάντηση θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα υλοποίησης του Σχεδίου του Προέδρου Τραμπ, όπως υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με το Ψήφισμα 2803, επί των προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί. Η Κυπριακή Δημοκρατία υπενθυμίζεται ότι συμμετείχε στη Σύνοδο του Σαρμ ελ Σεϊχ, στην τελετή υπογραφής της Συμφωνίας, κατά την οποία ο @PresidentCYP @Christodulides κατέθεσε σχετική πρόταση υλοποίησης του Ειρηνευτικού Σχεδίου, σε σχέση με τον μηχανισμό εφαρμογής του Σχεδίου και την περιφερειακή διάσταση στήριξής του. Το επίπεδο εκπροσώπησης θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τους διοργανωτές».

Δείτε την ανάρτηση