Νέα αναθεωρητής της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, και μάλιστα της πρόσφατης, μας προέκυψε αιφνιδίως. Η Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, υπεύθυνη για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλλας, ξαναγράφει την ιστορία υποστηρίζοντας πως στον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο δεν ήταν η Γερμανία που επιτέθηκε στη Ρωσία, αλλά το αντίθετο. Το «Σχέδιο Μπαρμπαρόσα» δεν υπήρξε δηλαδή. Ήταν οι κακοί οι Σοβιετικοί οι οποίοι επιτέθηκαν στους άμοιρους τους Γερμανούς του Αδόλφου Χίτλερ. Η αλήθεια είναι ότι το είπε με τρόπο. Ανέφερε δηλαδή πως «κανείς δεν επιτέθηκε στην Ρωσία τα τελευταία 100 χρόνια». Δεν τολμά ούτε να αναφέρει την επίσημη ονομασία του Κράτους που θυσίασε τους περισσότερους πολίτες στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Την Σοβιετική Ένωση δηλαδή.

Κάτι δεν πήγε καλά στο μάθημα Ιστορίας ή κάτι άλλο;

Οι δηλώσεις από την Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας δεν μπορούν βέβαια να σταθούν ποτέ και πουθενά. όχι μόνο σε επιστημονική ημερίδα με ιστορικά θέματα, αλλά ούτε σε συζήτηση καφενείου. Το πρόβλημα όμως δεν είναι εκεί, αλλά στο αν η Ευρώπη -οι ευρωπαϊκοί θεσμοί για την ακρίβεια- κατανοεί ότι όσο γίνονται τέτοιες δηλώσεις, τόσο περισσότερο θα αγνοείται ως σημαντικός παράγοντας στη διεθνή κονίστρα.

Σάλος από τις δηλώσεις Κάλλας

«Καμία χώρα δεν έχει επιτεθεί στη Ρωσία τα τελευταία 100 χρόνια, ενώ η Ρωσία έχει επιτεθεί σε 19», είπε χαρακτηριστικά η Κάγια Κάλλας. Το ρωσικό RT δεν έχασε την ευκαιρία σημειώνοντας ότι με βάση αυτή τη συλλογιστική, θα προέκυπτε πως στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο «η Ρωσία επιτέθηκε στη ναζιστική Γερμανία», συνοδεύοντας την ανάρτηση με το σχόλιο: «Behold, Kaja Kallas and her latest profound knowledge of history» (Ιδού, η Κάγια Κάλλας και οι τελευταίες βαθιές γνώσεις της για την ιστορία).

We still need to get from a situation where Russia pretends to negotiate to a situation where they need to negotiate. My press remarks following today’s informal Foreign Affairs Council ↓ pic.twitter.com/pOKT55wwul — Kaja Kallas (@kajakallas) November 26, 2025

Οι αντιδράσεις όμως δεν σταματούν στο ρωσικό μέσο, αλλά σε όλο το διαδίκτυο, καθώς ξέσπασε έντονη διαδικτυακή συζήτηση, με νέες αντιπαραθέσεις γύρω από την ανάγνωση του ιστορικού παρελθόντος και τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται Ευρωπαίοι αξιωματούχοι για τη Ρωσία.

Ίσως η κυρία Κάλλας αλλά και κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικοί στις δηλώσεις τους για τόσο ταραγμένες περιόδους, όπου ο κόσμος μας αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς. Ω γέγραφε, γέγραφε και δεν αλλάζει. Δεν θα αλλάξει την Ιστορία κανείς. Και να ήθελε, δεν μπορεί.