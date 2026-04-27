«Η «Κυρία των Δαχτυλιδιών» βρίσκεται ήδη ανάμεσά μας. Δεν περίμενε να προχωρήσει η άνοιξη. Οι πρώτες εμφανίσεις της Takahashia japonica, δηλαδή της κοκκινίλιας με τα βαμβακερά νημάτια, έχουν ήδη αναφερθεί στη Brianza, μια περιοχή όπου αυτό το παράσιτο εμφανίζεται πλέον τακτικά. Κάθε χρόνο, όμως, καταγράφεται αυξανόμενος αριθμός κρουσμάτων σε ολόκληρη τη Λομβαρδία, αλλά και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ιταλίας», όπως αναφέρει δημοσίευμα της Corriere Della Sera.

«Πέρυσι το είχαμε αναφέρει μετά τα μέσα Μαΐου, φέτος πρέπει να το κάνουμε ήδη από τώρα. Η κλιματική αλλαγή και η γρήγορη άφιξη της ζέστης την ενεργοποίησαν ήδη μετά το Πάσχα», αναφέρεται ακόμη στο δημοσίευμα, το οποίο συνεχίζει ως ακολούθως:

«Ο επισκέπτης που ήρθε από την Ιαπωνία, αλλά που πλέον φαίνεται να έχει εγκατασταθεί άνετα στη χώρα μας, είναι ένα παράσιτο που εναποθέτει στα δέντρα τις ωοθήκες του, οι οποίες περιέχουν τις προνύμφες του εντόμου που θα αναπτυχθεί. Το έντομο αυτό, μόλις απελευθερωθεί, θα επιτεθεί στα φύλλα του φυτού-ξενιστή ή άλλων ειδών.

Οι ωοθήκες δεν περνούν σίγουρα απαρατήρητες, με το κυκλικό τους σχήμα, το λευκό χρώμα και την φαινομενικά ελαστική υφή που τις κάνει να μοιάζουν, ακριβώς, με δαχτυλίδια καλαμαριού».