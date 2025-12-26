Η ιαπωνική κυβέρνηση ενέκρινε σήμερα κρατικό προϋπολογισμό ύψους άνευ προηγουμένου για το επόμενο δημοσιονομικό έτος, προορισμένο να χρηματοδοτήσει τόσο την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, όσο και την αύξηση του κόστους της κοινωνικής ασφάλισης, την ώρα που ο επίμονος πληθωρισμός επιβραδύνει την κατανάλωση.

Ο προϋπολογισμός αυτός, ύψους 122,3 τρισεκατομμυρίων γεν (665 δισεκατομμυρίων ευρώ) για το οικονομικό έτος που ξεκινά την 1η Απριλίου 2026 προβλέπει δαπάνες 9 τρισεκατομμυρίων ευρώ για την άμυνα, καθώς η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι θέλει να επιταχυνθεί ο εκσυγχρονισμός των ενόπλων δυνάμεων, με φόντο την επιδείνωση των σχέσεων με την Κίνα.

Το υπουργείο Άμυνας εκτίμησε σε έγγραφό του στο οποίο παρουσίαζε τα αιτήματά του ως προς τον προϋπολογισμό ότι η Ιαπωνία είναι «αντιμέτωπη με το πιο σοβαρό και περίπλοκο περιβάλλον ασφαλείας μετά το τέλος του (σ.σ. Β΄ Παγκοσμίου) πολέμου», κρίνοντας απαραίτητη την «ενίσχυση εκ θεμελίων» των αμυντικών δυνατοτήτων του αρχιπελάγους.

Ο προϋπολογισμός προβλέπει δαπάνες 100 δισεκ. γεν για το σύστημα παράκτιας άμυνας που έχει βαφτιστεί SHIELD και μεταξύ άλλων θα κινητοποιεί drones σε περίπτωση εισβολής ξένων στρατευμάτων.

Η Ιαπωνία θέλει το SHIELD να έχει ολοκληρωθεί ως τον Μάρτιο του 2028, ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο μέχρι σήμερα αν και ποιο ποσοστό των ακτών της θα προστατεύει.

Ο προϋπολογισμός των 122 τρισεκατομμυρίων γεν ξεπερνά τον υπό εκτέλεση προϋπολογισμό 115 τρισεκατομμυρίων.

Οι αγορές ανησυχούν για τις τεράστιες δαπάνες της κυβέρνησης Τακαΐτσι, προεξοφλώντας πως θα αυξήσουν το ιδιαίτερα υψηλό δημόσιο χρέος, που ήδη αναμενόταν να ξεπεράσει το 232% του ΑΕΠ το 2025, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Στις αρχές του Δεκεμβρίου, το κοινοβούλιο της Ιαπωνίας ενέκρινε μεγάλο συμπληρωματικό προϋπολογισμό για να χρηματοδοτηθεί σχέδιο τόνωσης της οικονομίας, με κόστους πάνω από 100 δισεκ. ευρώ, κάτι που οδήγησε σε πτώση του γεν και αύξηση των επιτοκίων των ομολόγων του ιαπωνικού δημοσίου.

Η Τακαΐτσι συνηγορεί υπέρ των μεγάλων δημοσίων δαπανών αυτών επιχειρηματολογώντας πως είναι απαραίτητες για να τονωθεί η οικονομική ανάπτυξη.

«Αυτό που χρειάζεται η Ιαπωνία σήμερα δεν είναι να υπονομεύσουμε την εθνική ισχύ μας με υπερβολικές πολιτικές λιτότητας, αλλά να την ενισχύσουμε με προορατικές δημοσιονομικές πολιτικές», ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την περασμένη εβδομάδα.

Στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε την Τρίτη στην οικονομική εφημερίδα Nikkei, η πρωθυπουργός επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της στην οικονομική υγεία της χώρας, απορρίπτοντας οποιαδήποτε «ανεύθυνη έκδοση ομολόγων ή μείωση των φόρων».

Το τρέχον μέγεθος του προϋπολογισμού δεν εκτιμάται πως θα εκπλήξει τους παράγοντες της αγοράς ομολόγων, εκτίμησε ο Τακαχίντε Κιούτσι, οικονομολόγος του ινστιτούτου μελετών Nomura.

Όμως μεγάλη άνοδος του προϋπολογισμού «θα χειροτέρευε την αναταραχή στην αγορά ομολόγων, ήδη σε κατάσταση κρίσης», συνέχισε.

«Αν η πτώση του γεν και των ομολόγων επιταχυνθεί εξαιτίας του μεγέθους του προϋπολογισμού, θα επιταθούν οι ανησυχίες για τις αρνητικές συνέπειες στην οικονομία και στη ζωή των Ιαπώνων», πρόσθεσε.

Η χαμηλή ισοτιμία του γεν ακριβαίνει το κόστος των εισαγωγών της Ιαπωνίας, χώρας η οποία είναι εξαρτημένη από αυτές για διάφορα είδη διατροφικών προϊόντων, την ενέργεια και τις πρώτες ύλες.

Το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού μένει πλέον να εγκριθεί από το ιαπωνικό κοινοβούλιο.

Πηγές: AΜΠΕ, AFP