Η νοτιοκορεάτικη κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα πως κινεί διαδικασίες για να τεθούν σε διαθεσιμότητα πάνω από 4.900 ειδικευόμενοι γιατροί που εγκατέλειψαν τις θέσεις τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μεταρρύθμιση των ιατρικών σπουδών, συμμετέχοντας σε αντιδημοφιλή κινητοποίηση που προκάλεσε χάος στα νοσοκομεία της χώρας της Ασίας.

South Korea said Monday it had started procedures to suspend the medical licences of 4,900 junior doctors who have resigned and stopped working to protest government medical training reforms, causing healthcare chaos.

The walkout, which started February 20, is over government…

