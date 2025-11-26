Η νέα βολιβιανή κυβέρνηση του κεντροδεξιού προέδρου Ροδρίγο Πας ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι θα προτείνει στο κοινοβούλιο μείωση κατά 30% των δημοσίων δαπανών και την κατάργηση φόρων, στο πλαίσιο των πρώτων μέτρων που θα λάβει για να επιτύχει τη σταθεροποίηση της οικονομίας της χώρας της Λατινικής Αμερικής σε κρίση.

Αναλαμβάνοντας την εξουσία την 8η Νοεμβρίου, ο Ροδρίγο Πας έβαλε τέλος σε σχεδόν είκοσι χρόνια σοσιαλιστικών κυβερνήσεων, αρχικά υπό τον πρόεδρο Έβο Μοράλες (2006-2019), κατόπιν υπό τον Λουίς Άρσε (2020-2025).

Το κράτος των Άνδεων είναι αντιμέτωπο με τη σοβαρότερη οικονομική κρίση από τα χρόνια του 1980, με βασική έκφανση την έλλειψη δολαρίων. Η προηγούμενη κυβέρνηση φέρεται να είχε σχεδόν εξαντλήσει τα αποθέματα ξένου συναλλάγματος για να χρηματοδοτεί τη δαπανηρή πολιτική επιδότησης των τιμών των καυσίμων, που παραμένει σε ισχύ προς το παρόν.

«Θα μειώσουμε κατά τουλάχιστον 30% τον προϋπολογισμού του κράτους ως το 2026. Αυτό συνεπάγεται εξαντλητική διαδικασία αναθεώρησης των δημοσίων δαπανών και αναδιοργάνωσης των θεσμών του κράτους», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Χοσέ Γκαμπριέλ Εσπινόσα, υπουργός Οικονομίας, έχοντας πλάι του τον πρόεδρο Πας.

Η κυβέρνηση εννοεί να προχωρήσει σε «μαζική μείωση» που θα φθάνει ως και τις τέσσερις μονάδες του ΑΕΠ, επέμεινε ο υπουργός.

Θα ζητήσει από το κοινοβούλιο να της στείλει πίσω το σχέδιο κρατικού προϋπολογισμού το οποίο καταρτίστηκε από την κυβέρνηση Άρσε για να τροποποιήσει.

«Μεγάλο μέρος των τρεχουσών δαπανών δεν φθάνει στον πληθυσμό, δεν αφορά απαραίτητες υπηρεσίες όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η ασφάλεια και οι υποδομές», σύμφωνα με τον κ. Εσπινόσα, που δεν έκανε διευκρινίσεις όσον αφορά τις μέλλουσες περικοπές, εξηγώντας πως βρίσκονται ακόμη υπό εξέταση.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του ο πρόεδρος Πας διεμήνυσε πως θα μείωνε κατά το ήμισυ τις επιδοτήσεις των τιμών των καυσίμων.

Η κυβέρνησή του θα προωθήσει στο κοινοβούλιο προτάσεις για την κατάργηση τεσσάρων φόρων: στις μεγάλες περιουσίες, στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, στα τυχερά παιγνίδια και στις προωθητικές ενέργειες εταιρειών.

Αν και οι φόροι αυτοί δεν εισφέρουν παρά περίπου το 1% των δημοσίων εσόδων, δημιουργούν «αντιφάσεις» και «προβλήματα στον κόσμο των επιχειρήσεων». Κατά τον πρόεδρο Πας, ο φόρος στις μεγάλες περιουσίες «προκάλεσε τη φυγή δυο δισεκατομμυρίων δολαρίων» από τη χώρα.

Η κυβέρνηση Πας υπολογίζει εξάλλου ότι η προηγούμενη κυβέρνηση άφησε απλήρωτες οφειλές ενός και πλέον δισεκατομμυρίου δολαρίων σε προμηθευτές του δημοσίου, υποσχόμενη να τις ρυθμίσει άμεσα.

