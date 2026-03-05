Η κυβέρνηση του Ισημερινού διέταξε την Τετάρτη (4/3)  την απέλαση του πρέσβη της Κούβας στο Κίτο, του Μπασίλιο Γκουτιέρες, δίνοντάς του προθεσμία 48 ωρών για να εγκαταλείψει τη χώρα μαζί με όλη την υπόλοιπη διπλωματική αποστολή του, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

 


Χωρίς να εξηγήσει τους λόγους, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισημερινού κήρυξε τον Μπασίλιο Γκουτέρες persona non grata και πρόσθεσε πως του δίνει «προθεσμία 48 ωρών, προκειμένου ο πρέσβης και όλοι οι λειτουργοί αυτής της διπλωματικής αποστολής, να εγκαταλείψουν την εθνική επικράτεια».

 

Ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα είναι αφοσιωμένος σύμμαχος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και η κίνηση καταγράφεται, καθώς οι ΗΠΑ σκληραίνουν τα μέτρα αποκλεισμού της Κούβας. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Κίτο διέταξε να τερματιστεί η λειτουργία της πρεσβείας του Ισημερινού στην Αβάνα.

