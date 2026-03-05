Η κυβέρνηση του Ισημερινού διέταξε την Τετάρτη (4/3) την απέλαση του πρέσβη της Κούβας στο Κίτο, του Μπασίλιο Γκουτιέρες, δίνοντάς του προθεσμία 48 ωρών για να εγκαταλείψει τη χώρα μαζί με όλη την υπόλοιπη διπλωματική αποστολή του, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

#Diplomacia Exteriores de la embajada de Cuba en Quito, luego de declarar persona no grata al embajador Basilio Gutiérrez y sus funcionarios, que deben salir del país hasta el viernes @CubaMINREX @BrunoRguezP 🇨🇺 pic.twitter.com/rtXk1PoSYC — Klaveec (@klaveec) March 4, 2026



Χωρίς να εξηγήσει τους λόγους, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισημερινού κήρυξε τον Μπασίλιο Γκουτέρες persona non grata και πρόσθεσε πως του δίνει «προθεσμία 48 ωρών, προκειμένου ο πρέσβης και όλοι οι λειτουργοί αυτής της διπλωματικής αποστολής, να εγκαταλείψουν την εθνική επικράτεια».

Ecuador declares Cuba’s ambassador Basilio Antonio Gutiérrez ‘persona non grata, orders mission to leave the countryhttps://t.co/ny4t8EsEtq pic.twitter.com/wyXHJcytsB — The Washington Times (@WashTimes) March 4, 2026

Ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα είναι αφοσιωμένος σύμμαχος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και η κίνηση καταγράφεται, καθώς οι ΗΠΑ σκληραίνουν τα μέτρα αποκλεισμού της Κούβας. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Κίτο διέταξε να τερματιστεί η λειτουργία της πρεσβείας του Ισημερινού στην Αβάνα.