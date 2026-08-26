Ένα πρωτοφανές τελεσίγραφο εξέδωσε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να κατεδαφιστεί το ιστορικό Κέντρο Κένεντι στην Ουάσιγκτον. Η προειδοποίηση αυτή διατυπώθηκε για την περίπτωση που η αμερικανική δικαιοσύνη μπλοκάρει οριστικά την απόφαση του – ελεγχόμενου πλέον από τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο – διοικητικού συμβουλίου να επανατοποθετήσει το όνομά του στην πρόσοψη του εμβληματικού κτηρίου.

Η πολιτική και νομική διαμάχη ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας τοποθετήσει πρόσωπα της επιρροής του στο ΔΣ του πολιτιστικού θεσμού, μετονόμασε την αίθουσα σε «κέντρο Τραμπ Κένεντι», τοποθετώντας το επίθετό του πριν από αυτό του Δημοκρατικού προκατόχου του. Η κίνηση προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση της οικογένειας Κένεντι και του Δημοκρατικού κόμματος, που προσέφυγαν στα δικαστήρια και πέτυχαν την ακύρωση της μετονομασίας.

Παρότι το συμβούλιο συμμορφώθηκε με τη δικαστική απόφαση τον Ιούνιο, επανήλθε στις 13 Αυγούστου με νέα ψηφοφορία. Αποφάσισε εκ νέου την προσθήκη του ονόματος του Τραμπ στην πρόσοψη, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη συμβολή του στην αποκατάσταση των κτηριακών υποδομών, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με διαρροές υδάτων.

Ενόψει της νέας ακροαματικής διαδικασίας την Πέμπτη, το υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε έγγραφα τη Δευτέρα, προειδοποιώντας ότι χωρίς τη ρητή αναγνώριση του Ντόναλντ Τραμπ, οι δωρητές θα αποσύρουν τη στήριξή τους. Σύμφωνα με το υπουργείο, αυτό θα οδηγούσε το κέντρο σε έναν «θανάσιμο οικονομικό και δομικό κατήφορο».

Περιγράφοντας με ιδιαίτερα δραματικό τρόπο την κατάσταση, το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Χωρίς τις προσπάθειες αυτές, το κέντρο θα φθειρόταν περαιτέρω, καταλήγοντας να είναι επικίνδυνο και σαθρό οικοδόμημα, που θα έπρεπε να κατεδαφιστεί». Στο ίδιο έγγραφο προτείνεται, μάλιστα, ότι στη θέση του θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα «υπαίθριο αμφιθέατρο που θα επέβλεπε τον (σ.σ. ποταμό) Ποτόμακ».

Υπενθυμίζεται ότι στις 29 Μαΐου, ο δικαστής Κρίστοφερ Κούπερ είχε δώσει ρητή διορία δύο εβδομάδων στο ΔΣ να αφαιρέσει κάθε αναφορά «στον πρόεδρο Τραμπ και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο πλην του (σ.σ. πρώην) προέδρου Κένεντι» από το κτήριο, την ιστοσελίδα και τα εμπορικά σήματα.

Επιπλέον, ο δικαστής είχε «παγώσει» το σχέδιο του ΔΣ για διετή αναστολή της λειτουργίας του κέντρου, κρίνοντας ότι δεν είχαν ληφθεί υπόψη οι συνέπειες μιας τέτοιας κίνησης. Ωστόσο, επέτρεψε τη συνέχιση των εργασιών ανακαίνισης, αναγνωρίζοντας ότι το κτήριο τις έχει «κραυγαλέα» ανάγκη και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει μελλοντικά το κλείσιμο του κέντρου, εφόσον κατατεθεί μια εμπεριστατωμένη μελέτη των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της απόφασης.