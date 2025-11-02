Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Μία ημέρα αφότου διέταξε την κυβέρνηση Τραμπ να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τα κουπόνια τροφίμων κατά τη διάρκεια του shutdown, ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο έδωσε στην κυβέρνηση μια επιλογή. Θα μπορούσε είτε να πραγματοποιήσει πλήρεις πληρωμές μέχρι τη Δευτέρα, είτε μερικές πληρωμές μέχρι την Τετάρτη, για να γλιτώσει τους Αμερικανούς με χαμηλό εισόδημα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Η γραπτή εντολή του δικαστή Τζον ΜακΚόνελ του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ για την Περιφέρεια του Ρόουντ Άιλαντ, υπογράμμισε την τεράστια αβεβαιότητα που εξακολουθεί να περιβάλλει το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Βοήθειας για τη Διατροφή, γνωστό ως SNAP, του οποίου οι περίπου 42 εκατομμύρια δικαιούχοι παραμένουν στο σκοτάδι ως προς το πότε μπορεί να δουν τον επόμενο γύρο παροχών τους.

Μια εκπρόσωπος του γραφείου προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου δεν απάντησε σε αίτημα της Washington Post για σχολιασμό. Αργά την Παρασκευή, ο Πρόεδρος Τραμπ προέβλεψε ότι η βοήθεια με κουπόνια τροφίμων «δυστυχώς θα καθυστερήσει» τον Νοέμβριο και προειδοποίησε ότι οι πληρωμές δεν θα ξεκινήσουν μέχρι να λάβει «κατάλληλη νομική καθοδήγηση» από το δικαστήριο.

Η νομική ιστορία ξεκίνησε νωρίτερα την ίδια ημέρα, όταν ο δικαστής ΜακΚόνελ είπε στην κυβέρνηση Τραμπ ότι πρέπει να αξιοποιήσει ένα υπάρχον αποθεματικό έκτακτης ανάγκης προκειμένου να πληρώσει για το SNAP από το Σάββατο, όταν ο τυπικός προϋπολογισμός του επρόκειτο να εξαντληθεί. Χωρίς αυτή την παρέμβαση, οι ενέργειες της κυβέρνησης θα είχαν διακόψει την παροχή βοήθειας σε περίπου έναν στους οκτώ Αμερικανούς που είναι εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα.

Ωστόσο, το περιεχόμενο της απόφασης του δικαστή έθεσε ερωτήματα σχετικά με την οργάνωση. Το αποθεματικό του SNAP ανέρχεται σε περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια, λιγότερο από τα περίπου 8 δισεκατομμύρια δολάρια που απαιτούνται για την πληρωμή πλήρων παροχών SNAP κάθε μήνα. Ακόμα κι αν χρησιμοποιούσαν τα χρήματα, αξιωματούχοι του Υπουργείου Γεωργίας είχαν επίσης προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να χρειαστεί να μειώσουν τα επιδόματα κατά περισσότερο από το μισό και ότι θα μπορούσαν να χρειαστούν εβδομάδες για να καταβληθούν λόγω τεχνικών περιορισμών.

Έτσι, το Σάββατο, ο δικαστής ΜακΚόνελ διευκρίνισε την απόφασή του, επικαλούμενος το αίτημα του προέδρου, και πρότεινε στην κυβέρνηση Τραμπ ένα χρονοδιάγραμμα.

Είπε ότι η κυβέρνηση «πρέπει να πραγματοποιήσει» μια μερική πληρωμή μέχρι την Τετάρτη, αλλά ενθάρρυνε επίσης τους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους να διερευνήσουν τη χρήση μιας δεύτερης πηγής χρημάτων που θα μπορούσε να της επιτρέψει να καταβάλει τα επιδόματα SNAP πιο γρήγορα και πλήρως. Επισήμανε συγκεκριμένα ένα ταμείο κεφαλαίων στο Υπουργείο Γεωργίας που αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από έσοδα από δασμούς, τα οποία η κυβέρνηση είχε χρησιμοποιήσει νωρίτερα κατά το κλείσιμο για να διατηρήσει ένα άλλο ομοσπονδιακό πρόγραμμα διατροφής.

Ο δικαστής δήλωσε ότι οι δύο πηγές χρηματοδότησης, σε συνδυασμό, θα μπορούσαν να μειώσουν οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παροχή των παροχών SNAP και να μετριάσουν την «ανεπανόρθωτη ζημιά» που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες — και διέταξε τη διοίκηση να πραγματοποιήσει αυτές τις πλήρεις πληρωμές έως τη Δευτέρα.

Παρέμεινε ασαφές πώς θα μπορούσε να προχωρήσει η κυβέρνηση Τραμπ, ή, ενδεχομένως, αν θα μπορούσε να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης φάνηκε να υπονοεί την απλή πιθανότητα σε μια κατάθεση που υπέβαλε αργά την Παρασκευή στο δικαστήριο, υπονοώντας ότι «εξετάζει εάν απαιτείται οποιαδήποτε έκτακτη ανακούφιση».

Ένας εκπρόσωπος του οργανισμού δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Πηγή: Washington Post