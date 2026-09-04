Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε ξανά χθες Πέμπτη από το αμερικανικό Ανώτατο Δικαστήριο, στο οποίο έχουν καθαρή πλειοψηφία τα συντηρητικά μέλη, να της επιτρέψει να εφαρμόσει προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα με σκοπό να ελέγχονται πολύ πιο αυστηρά οι επιστολικές ψήφοι, δύο μήνες πριν από τις κρίσιμες εκλογές του μέσου της προεδρικής θητείας στη χώρα.

Ο Ρεπουμπλικάνος καταγγέλλει συχνά τη δυνατότητα σε διάφορες πολιτείες η ψήφος να κατατίθεται επιστολικά, υποστηρίζει πως αυτός είναι ανάμεσα στους βασικούς λόγους της ήττας του –την οποία εξακολουθεί έως ακόμη και σήμερα να μην αναγνωρίζει– το 2020 από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν.

Την 31η Μαρτίου, υπέγραψε το διάταγμα για τον πολύ πιο αυστηρό έλεγχο των επιστολικών ψήφων, μέτρο όμως που αμφισβητείται στη δικαιοσύνη από ομάδα πολιτειών όπου κυβερνούν οι Δημοκρατικοί.

Χωρίς να αποφανθεί για την ουσία του ζητήματος, το Ανώτατο Δικαστήριο του προσέφερε προσωρινή επιτυχία την 24η Αυγούστου, επιτρέποντας μέχρι νεοτέρας να τεθεί σε ισχύ το προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα.

Η συντηρητική πλειοψηφία του κορυφαίου δικαστικού θεσμού των ΗΠΑ έκρινε ότι η αναστολή της ισχύος του διατάγματος από ομοσπονδιακό δικαστήριο ήταν πρόωρη, διότι τα αμερικανικά ταχυδρομεία δεν είχαν ακόμη δημοσιοποιήσει τους κανόνες για την εφαρμογή του κειμένου.

Όμως, την 27η Αυγούστου, το ίδιο δικαστήριο ανέστειλε εκ νέου το διάταγμα, αφού οι κανόνες δημοσιοποιήθηκαν στο μεταξύ.

Το διάταγμα προβλέπει ότι οι υπηρεσίες μετανάστευσης και κοινωνικής ασφάλισης θα καταρτίσουν ομοσπονδιακό κατάλογο των προσώπων που έχουν δικαίωμα ψήφου και ότι τα ταχυδρομεία δεν θα παραδώσουν ψηφοδέλτια σε πολίτες για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματός τους παρά μόνο σε όσους είναι εγγεγραμμένοι σε αυτόν.

Η αντιδημοτικότητα του προέδρου Τραμπ αγγίζει επίπεδα ρεκόρ και οι Ρεπουμπλικάνοι ανησυχούν ότι θα τους κοστίσει την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αν όχι και στη Γερουσία, στις εκλογές του μέσου της δεύτερης θητείας του τον Νοέμβριο.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP