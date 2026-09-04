Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα μεταφέρει την πρεσβεία της στο Ισραήλ από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ, ακολουθώντας το παράδειγμα μιας μικρής ομάδας χωρών, μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ, που έκαναν αυτήν τη συμβολική κίνηση τα τελευταία χρόνια.

Με τη λήξη της επίσκεψης του Κονγκολέζου προέδρου Φέλιξ Τσισεκέντι, η ΛΔΚ και το Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι θα λάβουν μέτρα ενόψει της μεταφοράς της πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ. Ο Τσισεκέντι και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «επανέλαβαν την κοινή δέσμευσή τους» για την ενίσχυση των διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών και των δεσμών φιλίας και συνεργασίας, προστίθεται σε αυτό το κείμενο.

Σχεδόν όλες οι χώρες που διατηρούν επίσημες διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ έχουν την πρεσβεία τους στο Τελ Αβίβ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετέφερε την αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ κατά την πρώτη θητεία του, τον Μάιο του 2018. Στη συνέχεια, πρεσβείες στην Ιερουσαλήμ άνοιξαν η Γουατεμάλα, η Ονδούρα, το Κόσοβο, η Παπούα-Νέα Γουινέα, η Παραγουάη, τα Νησιά Φίτζι και η Σομαλιλάνδη.

Το καθεστώς της Ιερουσαλήμ είναι ένα από τα πιο ακανθώδη θέματα στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση. Το Ισραήλ προσάρτησε την Ανατολική Ιερουσαλήμ αφού κατέλαβε τη Δυτική Όχθη κατά τη διάρκεια του πολέμου του 1967, όμως η προσάρτηση αυτή δεν αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ.