Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του κατέβαλε χρηματικό αντίτιμο στη Μόσχα για την προμήθεια του συστήματος υπερηχητικού βαλλιστικού πυραύλου μέσου βεληνεκούς Oreshnik.

«Αγοράσαμε αυτό το όπλο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λουκασένκο, σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Belta.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο Λευκορώσος ηγέτης δηλώνει δημόσια ότι η εγκατάσταση του συγκεκριμένου οπλικού συστήματος στη Λευκορωσία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο οικονομικής συναλλαγής με τη Ρωσία.