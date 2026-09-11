Σε μια κίνηση που υποδηλώνει αλλαγή ισορροπιών στις διμερείς τους σχέσεις, η Λευκορωσία ξεκίνησε εκ νέου να εξάγει ποτάσα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την είδηση έκανε γνωστή την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος της χώρας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Belta, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή ενός από τα σημαντικότερα εξαγωγικά προϊόντα της χώρας στην αμερικανική αγορά.

Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται με φόντο την αισθητή βελτίωση που παρουσιάζουν οι σχέσεις μεταξύ Μινσκ και Ουάσινγκτον τον τελευταίο χρόνο. Παρότι η Λευκορωσία παραμένει ένας από τους στενότερους συμμάχους της Μόσχας και εξακολουθεί να βρίσκεται στο στόχαστρο δυτικών κυρώσεων, έχει υπάρξει ένα «παράθυρο» διπλωματικής προσέγγισης με τις ΗΠΑ.

Ο δρόμος για τη χαλάρωση των αμερικανικών περιορισμών άνοιξε ουσιαστικά τον περασμένο Δεκέμβριο. Προηγήθηκε ένα μπαράζ απελευθερώσεων πολιτικών κρατουμένων από την πλευρά της Λευκορωσίας, μια διαδικασία στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες διαδραμάτισαν κομβικό, διαμεσολαβητικό ρόλο. Ως απάντηση σε αυτή την κίνηση καλής θέλησης, οι ΗΠΑ είχαν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να άρουν τις κυρώσεις που αφορούσαν τις εξαγωγές της λευκορωσικής ποτάσας, η οποία αποτελεί βασικό συστατικό για την παγκόσμια βιομηχανία λιπασμάτων.

Ωστόσο, το ρήγμα στο δυτικό μέτωπο των κυρώσεων περιορίζεται, προς το παρόν, μόνο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Όπως υπενθυμίζεται, η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί στο ακέραιο τους περιορισμούς που έχει επιβάλει κατά της Λευκορωσίας, οι οποίοι εξακολουθούν να βρίσκονται σε πλήρη ισχύ.