Σε μια δραστική κίνηση οικονομικού περιορισμού της Ρωσίας και της Λευκορωσίας προχωρά η κυβέρνηση της Λετονίας, σχεδιάζοντας την επιβολή εξοντωτικών δασμών ύψους 300% στις εισαγωγές και τη διαμετακόμιση σιτηρών από τις δύο χώρες.

Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο Πρωθυπουργός Άντρις Κούλμπεργκς, εν μέσω κλιμακούμενης ανησυχίας στη Βαλτική για την προσπάθεια της Μόσχας να χρησιμοποιήσει τα ευρωπαϊκά λιμάνια ως εναλλακτική οδό εξαγωγών, μετά τη μερική παράλυση των ρωσικών υποδομών στη Μαύρη Θάλασσα από τις ουκρανικές επιθέσεις.

Το παρασκήνιο: Η πίεση στα λιμάνια της Βαλτικής

Η απόφαση αυτή έρχεται ως συνέχεια των διαβουλεύσεων που είχαν την περασμένη εβδομάδα αξιωματούχοι της Λετονίας και της γειτονικής Λιθουανίας. Οι δύο χώρες-μέλη της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ εξέταζαν τρόπους για να τερματίσουν οριστικά τις αποστολές ρωσικού σιταριού μέσω των υποδομών τους.

Η Μόσχα, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα στις δικές της εμπορικές οδούς, ενέτεινε κατακόρυφα τη διαμετακόμιση φορτίων μέσω των λετονικών λιμανιών, χρησιμοποιώντας τα ως ενδιάμεσο σταθμό για να διοχετεύσει το σιτάρι της σε τρίτες διεθνείς αγορές.

Ουκρανοί drones και παράλυση στη Μαύρη Θάλασσα

Η στροφή της Ρωσίας προς τα λιμάνια της Βαλτικής κατέστη αναγκαία λόγω των αποτελεσματικών πληγμάτων που κατάφεραν οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις με θαλάσσια και εναέρια drones.

Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις έχουν προκαλέσει σοβαρές δυσλειτουργίες στις θαλάσσιες μεταφορές τόσο στη Μαύρη Θάλασσα, όσο και στην Αζοφική Θάλασσα.

Τα στοιχεία του κλάδου των εξαγωγών, αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος για το Κρεμλίνο, καθώς κατά την τελευταία εξαγωγική περίοδο (Ιούλιος 2025 – Ιούνιος 2026), η Ρωσία εξήγαγε 46,3 εκατομμύρια μετρικούς τόνους σιτηρών από τα λιμάνια της Αζοφικής και της Μαύρης Θάλασσας. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχούσε στο 90% των συνολικών θαλάσσιων εξαγωγών σιτηρών της Ρωσίας.

Με την επιβολή των δασμών 300% ή την καθολική απαγόρευση από τη Λετονία, η Μόσχα χάνει την κυριότερη εναλλακτική της δίοδο προς τις παγκόσμιες αγορές, δεχόμενη ένα νέο καίριο πλήγμα στα κρατικά της έσοδα.