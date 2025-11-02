Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Η κινηματογραφική ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, στο Παρίσι, με λεία ιστορικά κοσμήματα αξίας 102 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία διαπράχτηκε τον περασμένο μήνα, πραγματοποιήθηκε από «μικρούς» κακοποιούς και όχι από επαγγελματίες του οργανωμένου εγκλήματος, δήλωσε την Κυριακή, 2 Νοεμβρίου, ο Εισαγγελέας του Παρισιού.

Πριν από δύο εβδομάδες, ένα Κυριακάτικο πρωί, δύο άνδρες τοποθέτησαν ένα ανυψωτικό μηχάνημα έξω από το Λούβρο, ανέβηκαν στον δεύτερο όροφο, έσπασαν ένα παράθυρο, άνοιξαν τις προθήκες με τροχούς και στη συνέχεια διέφυγαν με σκούτερ που οδηγούσαν δύο συνεργοί τους, σε μια ληστεία που διήρκεσε λιγότερο από επτά λεπτά.

Με τρεις από τους τέσσερις κλέφτες να βρίσκονται – όπως φαίνεται – υπό κράτηση, και τα κοσμήματα να εξακολουθούν να αγνοούνται, τα προφίλ τους δεν ταιριάζουν με αυτά των επαγγελματιών γκάνγκστερ, τύπου «Ocean’s Eleven», αλλά με «απλούς» κακοποιούς, από τα φτωχά βόρεια προάστια του Παρισιού, σύμφωνα με τις Αρχές.

«Δεν πρόκειται για συνηθισμένη παραβατικότητα … αλλά ούτε για ένα είδος παραβατικότητας που γενικά συνδέουμε με τα ανώτερα κλιμάκια του οργανωμένου εγκλήματος», δήλωσε η Εισαγγελέας του Παρισιού, Laure Beccuau, στον ραδιοφωνικό σταθμό «franceinfo».

«Σαφώς ντόπιοι» οι ύποπτοι

Η Εισαγγελέας πρόσθεσε ότι τα προφίλ των τεσσάρων ατόμων που έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής – συμπεριλαμβανομένης της φίλης ενός εκ των υπόπτων – δεν συνάδουν με αυτά των επαγγελματιών του οργανωμένου εγκλήματος, που είναι ικανοί να εκτελέσουν πολύπλοκες επιχειρήσεις.

«Είναι προφανές ότι πρόκειται για ντόπιους. Όλοι τους ζουν στην περιοχή Seine-Saint-Denis ή κάπου κοντά», είπε, αναφερόμενη σε μια περιοχή χαμηλού εισοδήματος βόρεια του Παρισιού.

Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης εικάζουν ότι οι ληστές ήταν ερασιτέχνες, καθώς κατά τη διαφυγή τους έριξαν το πιο πολύτιμο από τα κοσμήματα – το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, φτιαγμένο από χρυσό, σμαράγδια και διαμάντια -, άφησαν εργαλεία και άλλα αντικείμενα στον τόπο του εγκλήματος και δεν κατάφεραν να βάλουν φωτιά στο φορτηγό των μεταφορέων πριν διαφύγουν.

Μια εβδομάδα μετά τη ληστεία, η αστυνομία συνέλαβε δύο άνδρες που θεωρούνται οι βασικοί ύποπτοι της διάρρηξης: έναν 34χρονο Αλγερινό που ζει στη Γαλλία από το 2010 και συνελήφθη από την Αστυνομία, καθώς προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε πτήση προς την Αλγερία, και έναν 39χρονο που βρίσκεται ήδη υπό δικαστική επιτήρηση για διακεκριμένη κλοπή.

Και οι δύο ζουν στο Aubervilliers, στο βόρειο Παρίσι, και έχουν «παραδεχτεί εν μέρει» τη συμμετοχή τους, δήλωσε η Beccuau την περασμένη εβδομάδα.

Δύο ακόμη ύποπτοι, ένας 37χρονος άνδρας και μια 38χρονη γυναίκα, συνελήφθησαν στις 29 Οκτωβρίου και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες το Σάββατο.

Αναζητείται τουλάχιστον ακόμα ένα άτομο

Η Beccuau δήλωσε ότι ο 37χρονος άνδρας πιστεύεται ότι ήταν μέλος της τετραμελούς ομάδας που διέπραξε τη ληστεία, με βάση το DNA που βρέθηκε στο φορτηγό μετακόμισης.

Είπε ότι είχε 11 καταδίκες για διάφορα αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων τροχαίων παραβάσεων, κλοπής με επιβαρυντικές περιστάσεις και απόπειρας διάρρηξης σε αυτόματο ταμειακό μηχάνημα.

Πρόσθεσε ότι είχε σχέση με την 38χρονη γυναίκα και ότι έχουν παιδιά μαζί – και ότι αυτός και ένας από τους δύο άλλους άνδρες που συνελήφθησαν, είχαν καταδικαστεί για μία από κοινού ληστεία, το 2015.

Ίχνη από το DNA της γυναίκας βρέθηκαν επίσης στο φορτηγό των μεταφορέων, αλλά η Beccuau είπε ότι αυτά τα ίχνη DNA φαίνεται να έχουν μεταφερθεί στο φορτηγό, πιθανώς από ένα άτομο ή ένα αντικείμενο που τοποθετήθηκε αργότερα στο όχημα.

Το εισαγγελικό γραφείο δήλωσε ότι οι δύο προαναφερόμενοι αρνούνται την εμπλοκή τους στη ληστεία.

Ερωτηθείσα αν οι Αρχές πιστεύουν ότι τρεις από τους τέσσερις ληστές βρίσκονται πλέον υπό κράτηση, η Beccuau είπε ότι «τουλάχιστον ένα άτομο εξακολουθεί να αγνοείται». Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι συνεργοί.

Τρία άτομα που είχαν συλληφθεί μαζί με το ζευγάρι στις 29 Οκτωβρίου αφέθηκαν ελεύθερα, χωρίς να απαγγελθούν κατηγορίες, ανακοίνωσε το εισαγγελικό γραφείο το Σάββατο.