Την υποδοχή έως και 1.200 μεταναστών, οι οποίοι πρόκειται να απελαθούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες το προσεχές διάστημα, αποδέχτηκε η Λιβερία. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της αφρικανικής κυβέρνησης, η πρώτη ομάδα 20 ατόμων αναμένεται να αφιχθεί στη χώρα την ερχόμενη Πέμπτη.

Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο δίκτυο συμφωνιών που έχει συνάψει η Ουάσινγκτον με διάφορα αφρικανικά κράτη. Στόχος αυτών των διμερών συμβάσεων είναι η μετεγκατάσταση μεταναστών οι οποίοι δεν είναι νομικά εφικτό να επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Αυτό συμβαίνει διότι αμερικανικά δικαστήρια έχουν κρίνει ότι ένας ενδεχόμενος επαναπατρισμός τους θα έθετε σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή, τη σωματική τους ακεραιότητα και την ελευθερία τους.

Παρότι η κυβέρνηση Τραμπ υπεραμύνεται της νομιμότητας των εν λόγω πρακτικών, οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκφράζουν έντονες επικρίσεις. Ειδικότερα, στηλιτεύουν την αδιαφάνεια των διαδικασιών και προειδοποιούν ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, οι απελαθέντες καταλήγουν εν τέλει πίσω στις χώρες καταγωγής τους, από τις οποίες είχαν αρχικά διαφύγει.

Από την πλευρά της, η Λιβεριανή κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μόνιμης παραμονής για ορισμένους από τους αφιχθέντες, διευκρινίζοντας ότι «ενδέχεται να επιθυμούν να ζητήσουν άσυλο στη Λιβερία».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Λιβερία δεν είναι η μόνη χώρα που συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα. Αντίστοιχες συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη υπογράψει η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, η Γκάνα και η Σιέρα Λεόνε.