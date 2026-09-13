Η Λιβύη διέψευσε χθες Σάββατο ότι επέτρεψε στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βάση στο βορειοδυτικό τμήμα της επικράτειάς της για να επιτεθεί με ναυτικά μη επανδρωμένα οχήματα επιφανείας εναντίον πλοίων που φέρονται να ανήκουν στον «στόλο φάντασμα» της Ρωσίας στη Μεσόγειο, πληροφορία που μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Χωρίς να κατονομάσει το μέσο ενημέρωσης, το υπουργείο Άμυνας της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης εθνικής ενότητας (ΚΕΕ) στην Τρίπολη τόνισε πως «έλαβε γνώση κατηγοριών που περιέχονται σε άρθρο του Τύπου, σύμφωνα με τις οποίες η στρατιωτική βάση στη Μισράτα χρησιμοποιήθηκε ως σημείο αναχώρησης για τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων με στόχο μέρη ή συμφέροντα του εξωτερικού».

Το υπουργείο «διαψεύδει κατηγορηματικά την ύπαρξη οποιασδήποτε συμφωνίας, διευθέτησης ή συντονισμού που επιτρέπει τη χρήση» της βάσης αυτής, «ή οποιασδήποτε άλλης εθνικής στρατιωτικής εγκατάστασης» προκειμένου να εξαπολυθούν «επιθέσεις ή στρατιωτικές επιχειρήσεις φύσης εκτός του πλαισίου των αποστολών του κυρίαρχου λιβυκού κράτους», προστίθεται στην ανακοίνωσή του.

Επικαλούμενη πηγή του στη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας, το CNN ανέφερε ότι χειριστές ναυτικών drones αναπτύχθηκαν στη βορειοδυτική Λιβύη από τα τέλη του 2025.

Σύμφωνα με άλλη πηγή του αμερικανικού δικτύου, στρατιωτική βάση στη Μισράτα χρησιμοποιήθηκε για να εξαπολυθούν μη επανδρωμένα οχήματα επιφανείας εναντίον του ρωσικού σκιώδους στόλου δεξαμενόπλοιων στη Μεσόγειο, με αντάλλαγμα εκπαίδευση τοπικών δυνάμεων.

Στις αρχές Μαρτίου, η λιβυκή αρχή λιμένων ανακοίνωσε ότι στο ρωσικό δεξαμενόπλοιο μεταφοράς μεθανίου Arctic Metagaz σημειώθηκαν «ξαφνικές εκρήξεις» ακολουθούμενες από «σφοδρή πυρκαγιά» βόρεια του λιμανιού της Σύρτης.

Η Μόσχα κατηγόρησε το Κίεβο ότι διεξήγαγε επίθεση με θαλάσσια drones που εξαπέλυσε από τις λιβυκές ακτές.