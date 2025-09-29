Την ώρα που τραγουδάει παραπατάει, χλωμιάζει δείχνει αδύναμη και καταρρέει. Η νεαρή σταρ Λόλα Γιανγκ λιποθυμά επάνω στη σκηνή και οι θεατές παγώνουν.

Ο λόγος για την τραγουδίστρια Λόλα Γιανγκ, η οποία κατέρρευσε στη σκηνή κατά τη διάρκεια της τελευταίας της συναυλίας στη Νέα Υόρκη. Η 24χρονη τραγουδίστρια λιποθύμησε στη σκηνή, ωστόσο λίγο αργότερα διαβεβαίωσε τους θαυμαστές της πως είναι καλά.

Δείτε τη στιγμή της κατάρρευσης της τραγουδίστριας

Είναι γνωστό πως η νεαρή τραγουδίστρια παλεύει με την κατάθλιψη και την σχιζοσυναισθηματική διαταραχή. Από τα μηνύματά της «Δώστε μου μια ημέρα άδεια» και «Πρέπει να υπενθυμίζω στον εαυτό μου πως είμαι κι εγώ άνθρωπος», είναι προφανές πως αισθάνεται ιδιαίτερα πιεσμένη και αγχωμένη από τις πολύ υψηλές απαιτήσεις της δουλειάς της και του star system το οποίο υπηρετεί.

Η Λόλα Γιανγκ ακύρωσε προγραμματισμένη εμφάνισή της στην Ουάσιγκτον DC, την Κυριακή (28/09).

Λίγο αργότερα φρόντισε να καθησυχάσει τους θαυμαστές της μέσω Instagram: «Λυπάμαι, δεν θα εμφανιστώ στο All Things Go στην Ουάσιγκτον σήμερα (Κυριακή 28/09). Αγαπώ αυτή τη δουλειά και ποτέ δεν θεωρώ δεδομένες τις υποχρεώσεις και το κοινό μου, οπότε ζητώ συγγνώμη από όσους απογοητευτούν. Ελπίζω να μου δώσετε άλλη μια ευκαιρία στο μέλλον. Σας ευχαριστώ όλους όσους με ακούτε και νοιάζεστε. Σε όσους αγαπούν να είναι κακοπροαίρετοι στο διαδίκτυο … δώστε μου απλώς μια μέρα άδεια.»

Η ίδια δήλωσε από τη σκηνή: «Πέρασα δύσκολες μέρες. Μερικές φορές η ζωή σε κάνει να πιστεύεις ότι δεν μπορείς να συνεχίσεις, αλλά ξέρετε κάτι; Ξύπνησα και πήρα την απόφαση να έρθω εδώ». Η τραγουδίστρια, η οποία έγινε γνωστή το 2024 με την επιτυχία Messy, τραγουδούσε το Conceited στο στάδιο Forest Hills, όταν συνέβη το περιστατικό που ανησύχησε τους θαυμαστές της.

«Γεια σας, για όσους είδαν την εμφάνισή μου στο All Things Go σήμερα, είμαι καλά τώρα. Σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξη xxx»