Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Αναπάντεχη και ενδεχομένως άστοχη, ήταν η απάντηση της εκπροσώπου τύπου του προέδρου των ΗΠΑ Καρολάιν Λέβιτ, σε ερώτηση δημοσιογράφου.

Συγκεκριμένα «η μάνα σου», απάντησε στον δημοσιογράφο της HuffPost, S.V. Dáte, όταν έθεσε το ερώτημα ποιος και γιατί πρότεινε την Βουδαπέστη, ως τόπο ενδεχόμενης συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

For context, S.V. Dáte of the Huffington Post is not a journalist interested in the facts. He is a left-wing hack who has consistently attacked President Trump for years and constantly bombards my phone with Democrat talking points. Just take a look at @svdate’s feed, it reads… https://t.co/NxWn2mdUsa pic.twitter.com/v7owI5N4us — Karoline Leavitt (@PressSec) October 20, 2025



Όπως προσπάθησε να αποσαφηνίσει ο δημοσιογράφος, εγείρονται ερωτήματα σχετικά με αυτήν την επιλογή, δεδομένου του ιστορικού και πολιτικού πλαισίου από το οποίο διέπεται η Ουγγαρία.

Όπως ανέφερε λοιπόν, η Βουδαπέστη δεν είναι μια τυχαία πόλη. Η Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν, που στηρίζει ανοιχτά τον Πούτιν εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία, και η ιστορική υπόσχεση της Ρωσίας να μην εισβάλει στην Ουκρανία με αντάλλαγμα την αποπυρηνικοποίηση της τελευταίας, «μετατρέπουν τον χώρο σε έναν τόπο υψηλής πολιτικής συμβολικής σημασίας».

Η Λέβιτ ακούγοντας όλα αυτά, επέλεξε να μη τοποθετηθεί επί της ουσίας ή να εξηγήσει ενδεχομένως τα αίτια της συγκεκριμένης επιλογής. Απάντησε με την λακωνική και ειρωνική έκφραση,«η μάνα σου».

Την φράση αυτή επανέλαβε και ο διευθυντής επικοινωνίας του Τραμπ, Στίβεν Τσέουνγκ, αμέσως μετά.

Παρά τις έντονες αντιδράσεις και τα δηκτικά σχόλια στα οποία έγινε αποδέκτης η εκπρόσωπος τύπου, λίγο αργότερα έκανε ανάρτηση στο Χ, εξαπολύοντας βαρύ κατηγορώ εναντίον του δημοσιογράφου και υποστηρίζοντας ότι δεν ενδιαφέρεται για τα γεγονότα αλλά προωθεί τις «αριστερές» του απόψεις, «βομβαρδίζοντας το τηλέφωνό της με επιχειρήματα των Δημοκρατικών».

Παράλληλα, δημοσίευσε το screenshot της συνομιλίας, επιβεβαιώνοντας έτσι την αυθεντικότητα της απάντησής της. Γεγονός είναι ότι μέσα από όλο αυτό το επικοινωνιακό κομφούζιο, το ερώτημα συνεχίζει να μένει αναπάντητο.